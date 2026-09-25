Pháp sẽ triển khai binh sĩ tới Saudi Arabia

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến Jeddah năm 2021. Ảnh: Hoàng gia Saudi Arabia

Động thái được đưa ra trong bối cảnh Riyadh đang nỗ lực đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) ngày càng gia tăng của lực lượng Houthi tại Yemen.

Theo kênh truyền hình RT, Tổng thống Macron khẳng định lực lượng Pháp sẽ không tham gia giao tranh mà chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ sở năng lượng chiến lược này theo thỏa thuận với Riyadh. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực Taif - nơi đặt một căn cứ không quân quan trọng – và thành phố cảng Yanbu.

"Chúng tôi sẽ điều động các nguồn lực quân sự, gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng không, để bảo vệ khu vực Yanbu", ông Macron phát biểu trên các kênh truyền hình TF1 và France 2 ngày 24/9.

Tổng thống Macron cho biết cơ sở tại Yanbu, nơi xử lý và xuất khẩu một lượng lớn dầu mỏ, đã bị "hư hại nghiêm trọng" trong các cuộc tấn công trước đó. Cảng Yanbu ngày càng có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Yanbu là tuyến xuất khẩu quan trọng của Saudi Arabia khi hoạt động vận chuyển qua Hormuz bị gián đoạn.

Ngày 24/9, lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào nhiều "mục tiêu nhạy cảm" tại Saudi Arabia, trong đó có cơ sở hạ tầng của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở Yanbu. Theo hãng tin Reuters, một hệ thống phòng không Patriot do quân nhân Hy Lạp vận hành tại Saudi Arabia cũng đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo và một UAV tại khu vực rộng lớn hơn quanh Yanbu trong cùng ngày.

Phong trào Houthi mô tả các hoạt động quân sự của lực lượng này là nhằm đánh bật các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn khỏi Yemen, chấm dứt lệnh phong tỏa của Riyadh và khôi phục chủ quyền của Yemen. Houthi đồng thời cảnh báo các cường quốc nước ngoài không nên can dự vào chiến dịch quân sự của Saudi Arabia.

Pháp là nước mới nhất được Riyadh đề nghị hỗ trợ quân sự trong bối cảnh Saudi Arabia tìm cách tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tấn công của Houthi. Trước đó, Washington được cho là đã từ chối can thiệp quân sự trực tiếp theo đề nghị của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Saudi Arabia được cho là đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công lực lượng Houthi, nhưng ông Trump đã từ chối.

Ông Trump sau đó nhận định lực lượng Houthi đang "để hầu hết các tàu thuyền đi qua" Biển Đỏ và chỉ tập trung vào "một quốc gia duy nhất". Thay vào đó, Washington đề nghị chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ xác định mục tiêu, trong khi các lực lượng Mỹ tiếp tục tập trung vào Iran.

Trong bối cảnh đó, Riyadh đã tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ Pháp, Anh, Pakistan và Ai Cập khi năng lực dự trữ tên lửa đánh chặn của nước này chịu nhiều sức ép.

Anh đã đồng ý triển khai máy bay tiếp dầu trên không RAF Voyager để hỗ trợ các hoạt động của Saudi Arabia, bổ sung cho số lượng thiết bị và nhân sự phòng không của Anh hiện được triển khai tại nước này. Pakistan, quốc gia có hiệp ước phòng thủ chung với Saudi Arabia, cũng cam kết bảo vệ vương quốc "bằng mọi giá", mặc dù Islamabad chưa công bố kế hoạch triển khai thêm lực lượng chiến đấu.

Ai Cập cam kết dành cho Riyadh sự ủng hộ chính trị "vững chắc", nhưng chưa công bố hỗ trợ quân sự cụ thể. Italy cũng duy trì một phái bộ phòng không tại Saudi Arabia. Một máy bay tiêm kích Eurofighter của Italy đồn trú tại Căn cứ Không quân King Fahd đã bị hư hại trong một cuộc tấn công của Houthi vào tuần trước.

Những lời kêu gọi hỗ trợ mới của Saudi Arabia được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi đạt được những bước tiến tại một số khu vực ở Yemen và tăng cường hoạt động dọc bờ Biển Đỏ. Reuters cho biết lực lượng này đã giành thêm các vị trí chiến lược nhằm củng cố quyền kiểm soát khu vực ven Biển Đỏ và gây sức ép đối với các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Các cuộc giao tranh đang gây sức ép lên các tuyến xuất khẩu năng lượng của Saudi Arabia. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng bởi xung đột trong khu vực, trong khi các cuộc tấn công của Houthi đặt thêm sức ép lên tuyến thay thế qua Biển Đỏ, trong đó có khu vực Yanbu và eo biển Bab al-Mandeb.