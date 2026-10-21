Pháp sẽ huy động quân đội, siết chặt an ninh trước làn sóng biểu tình

Theo Reuters, phát biểu trước Quốc hội ngày 20/10 giờ địa phương, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết chính phủ sẽ triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn trước các cuộc biểu tình dự kiến tiếp diễn trên toàn quốc vào thứ Bảy (24/10).

“Việc triển khai lực lượng vào thứ Bảy tới sẽ có quy mô rất lớn”, ông Lecornu khẳng định, đồng thời cho biết chính phủ ưu tiên khôi phục trật tự sau các vụ bạo loạn và cướp bóc xảy ra tại Paris, Marseille, Lyon cùng nhiều thành phố khác từ ngày 17/10.

Cũng tại Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez công bố kế hoạch huy động binh sĩ thuộc Chiến dịch Sentinelle để hỗ trợ cảnh sát và hiến binh trong công tác bảo đảm an ninh.

Theo ông Nunez, các binh sĩ sẽ “thay thế lực lượng an ninh nội địa, chủ yếu trong nhiệm vụ canh gác, bảo vệ các cơ sở và công trình”, qua đó “giải phóng lực lượng cảnh sát và hiến binh để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng”.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết mục tiêu của chiến dịch an ninh ngày 24/10 là “nâng cao khả năng phản ứng nhanh và tính cơ động của lực lượng chức năng”, giúp lực lượng chức năng ứng phó hiệu quả hơn với các nhóm người biểu tình liên tục di chuyển.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez trao đổi với lực lượng chức năng tại Marseille. Ảnh: X/@NunezLaurent (tài khoản X của ông Nunez)

Chiến dịch Sentinelle được Pháp triển khai từ tháng 1/2015 nhằm bảo vệ đất nước trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố. Chiến dịch có quy mô 10.000 binh sĩ, được bố trí tại nhiều địa điểm trên toàn quốc.

Binh sĩ thuộc Chiến dịch Sentinelle thường bảo vệ các địa điểm nhạy cảm như cơ sở tôn giáo, trường học, điểm du lịch, nhà ga và sân bay. Lực lượng này cũng từng tham gia bảo đảm an ninh tại Olympic Paris 2024.

Bên cạnh đó, ông Laurent Nunez cho biết Bộ Nội vụ đang xem xét cấm những cuộc biểu tình không được khai báo trước với chính quyền và có nguy cơ gây mất trật tự công cộng. Theo ông Nunez, ngay cả những cuộc biểu tình đã được khai báo theo quy định cũng có thể bị cấm nếu nhà chức trách đánh giá không đủ khả năng bảo đảm trật tự, an ninh.

Ông Laurent Nunez cũng yêu cầu tăng cường thu thập thông tin để ước tính số người tham gia, xác định các nhóm có nguy cơ gây bạo lực và điều chỉnh biện pháp an ninh phù hợp.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động Pháp ứng phó với các cuộc biểu tình. Ảnh: Bộ Nội vụ Pháp

Theo Reuters, làn sóng biểu tình tại Pháp bắt đầu vào giữa tháng 9/2026, khi học sinh trung học tại các khu vực ngoại ô Paris xuống đường phản đối tình trạng thiếu giáo viên, sĩ số lớp học quá đông và cơ sở vật chất xuống cấp. Phong trào sau đó lan rộng trong bối cảnh người dân bất mãn về chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu tăng cao, cùng chất lượng dịch vụ công suy giảm.

Đến ngày 17/10, các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra trên toàn nước Pháp với khoảng 550.000 người tham gia. Bạo lực bùng phát tại Paris và nhiều thành phố khác, trong đó có các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá công trình công cộng và cướp bóc cửa hàng.

Tại Quốc hội ngày 20/10 giờ địa phương, Thủ tướng Sebastien Lecornu thừa nhận chính quyền còn thiếu sót trong công tác ứng phó, đặc biệt là việc bố trí lực lượng cảnh sát quá thụ động.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình ứng phó với tình trạng bạo lực. “Tôi vô cùng lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. Tôi nhận phần trách nhiệm thuộc về mình”, ông Nunez tuyên bố.