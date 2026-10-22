Pháp sát cánh cùng Saudi Arabia trước sức ép an ninh và năng lượng

Tại Riyadh, ngày 21/10, ông Macron đã gặp Thái tử Mohammed bin Salman. Theo Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), hai bên trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, đồng thời thảo luận các biện pháp phối hợp nhằm tăng cường an ninh, ổn định.

Theo Điện Élysée, chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Saudi Arabia trước các cuộc tấn công của Houthi, đồng thời thúc đẩy hợp tác bảo đảm và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Trong tháng qua, Saudi Arabia liên tiếp trở thành mục tiêu của Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn. Đáng chú ý, cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, một đầu mối xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Saudi Arabia, cũng nằm trong số các mục tiêu bị đe dọa. Cảng này có vai trò đặc biệt trong việc duy trì xuất khẩu dầu của Riyadh khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Trước tình hình đó, Pháp đang triển khai lực lượng và các phương tiện quân sự tới Saudi Arabia để hỗ trợ bảo vệ cảng Yanbu. Anh cũng thông báo kế hoạch điều động máy bay chiến đấu Typhoon nhằm hỗ trợ phòng thủ cho vương quốc này. Paris và London đều khẳng định hoạt động triển khai quân sự chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Bên cạnh hợp tác an ninh, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cũng là trọng tâm trong chuyến công du vùng Vịnh của Tổng thống Macron. Saudi Arabia đã đồng ý tăng cung cấp dầu diesel cho Pháp trong thời gian cần thiết. Trước đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cam kết cung cấp khoảng 100.000 tấn mỗi tháng, trong khi Bahrain dự kiến bổ sung lượng tương đương. Tính cả nguồn cung từ Saudi Arabia, Pháp đã đạt được các cam kết cung cấp tổng cộng 295.000 tấn dầu diesel mỗi tháng, tương đương hơn 10% nhu cầu tiêu thụ của nước này.

Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2024, hai nước đã mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ, năng lượng và quốc phòng.

Trong chuyến thăm Paris của Thái tử Mohammed bin Salman hồi tháng 8, hai bên ký hàng chục thỏa thuận về năng lượng, du lịch và cơ sở hạ tầng, với tổng trị giá hơn 10 tỷ USD. Pháp cũng đang tìm cách mở rộng hợp tác quốc phòng với Saudi Arabia. Năm 2023, tập đoàn hàng không Dassault Aviation xác nhận đàm phán với Riyadh về khả năng bán 54 máy bay chiến đấu Rafale.

Chuyến thăm Riyadh cho thấy Pháp đang đồng thời thúc đẩy hợp tác an ninh với Saudi Arabia và tìm kiếm nguồn cung năng lượng bổ sung. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột khu vực diễn biến phức tạp, Paris sẽ phải cân bằng giữa việc bảo vệ các lợi ích chiến lược và nguy cơ can dự sâu hơn vào cuộc đối đầu tại Yemen.