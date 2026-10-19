Pháp 'rung chuyển' vì bạo loạn dữ dội

Làn sóng bạo lực chưa từng có tiền lệ quét qua thủ đô Paris và một số thành phố khác của Pháp trong ngày 17-10 sau khi các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và dịch vụ công cộng xuống cấp vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong khi hàng chục nghìn người biểu tình ôn hòa cầm biểu ngữ đi trên đường phố thì một số nhóm phần tử quá khích đã nhắm mục tiêu vào trụ sở chính quyền, tấn công xe công vụ và lực lượng cảnh sát, cũng như hôi của ở các cửa hàng đồ hiệu cao cấp và siêu thị.

Tại thủ đô Paris, hàng trăm cơ sở và doanh nghiệp trở thành mục tiêu tấn công của những người biểu tình quá khích. Những kẻ quá khích đột nhập vào các cửa hàng đồ hiệu như Galeries Lafayette, Lacoste để cướp bóc, đập phá các ngân hàng và đốt cháy nhiều vật thể, bao gồm cả ô tô. Ông Malaine, chủ một tiệm làm tóc ở số 10 Boulevard Magenta (Paris) đã phải thức cả đêm để bảo vệ cửa hàng của mình. “Những thanh niên mặc đồ đen và trùm mũ đã phá cửa hàng của tôi và lấy hết mọi thứ, từ đồ trang điểm đến máy pha cà phê, thậm chí cả máy tính tiền”, ông Malaine kể lại.

Cảnh sát chống bạo động Pháp đối phó với người biểu tình quá khích ở thủ đô Paris ngày 17-10. Ảnh: Reuters

Tại TP Limoges, miền Trung nước Pháp, tòa thị chính cũng bị người biểu tình đốt cháy. Tòa nhà được xây dựng từ thế kỷ 19 gần như bị phá hủy hoàn toàn bên trong, trong khi mái nhà và tháp chuông đã sụp đổ. Ở TP Marseille, những người biểu tình mặc đồ đen đã xông vào tòa thị chính, bôi bẩn tòa nhà bằng những hình vẽ graffiti... Hãng thông tấn Reuters mô tả đây là “một trong những làn sóng bạo loạn tồi tệ nhất” mà Pháp phải đối mặt trong hàng chục năm qua.

Tình hình chỉ được kiểm soát vào lúc 23 giờ cùng ngày. Tổng Liên đoàn Lao động Pháp cho Reuters biết, ước tính có 800.000 người tham gia cuộc biểu tình ngày 17-10. Trong khi đó, số liệu được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez công bố sáng 18-10 cho biết, khoảng 550.000 người tham gia các cuộc biểu tình trên khắp cả nước. Bộ Nội vụ Pháp cũng cho biết, 13 sĩ quan cảnh sát, hiến binh và 2 lính cứu hỏa đã bị thương trong khi trấn áp người biểu tình quá khích. Các vụ bạo loạn cũng khiến 1 người tử vong. Cuộc điều tra đang tiếp tục để xác định thủ phạm gây ra bạo loạn và phá hoại.

Theo thống kê sơ bộ được Văn phòng Công tố Paris công bố ngày 18-10, tổng cộng 720 người đã bị bắt giữ tại Paris và các khu vực lân cận liên quan tới các cuộc biểu tình ngày 17-10, trong đó 517 người bị tạm giam. Trong số đó, có 346 người lớn và 171 trẻ vị thành niên. Các tội danh chính bao gồm: Nhận đồ ăn cắp (hơn 150 vụ), tham gia nhóm với ý định gây bạo loạn (khoảng 130 vụ) và phá hoại tài sản (khoảng 120 vụ). Ngoài ra, 25 người đã bị bắt giữ sau vụ phá hoại trụ sở Kênh truyền hình CNews. 4 người khác, gồm 2 nam và 2 nữ, đang bị thẩm vấn vì nghi vấn có liên quan tới vụ dùng súng bắn vào bên trong nhà tù La Santé.

Phát biểu với báo chí ngày 18-10, Phó thị trưởng Paris, bà Lamia El Aaraje đánh giá, thủ đô của Pháp đã phải hứng chịu mức độ bạo lực chưa từng có trong ngày 17-10. Bà El Aaraje bày tỏ tiếc nuối về sự "thiếu nguồn lực” của cảnh sát trong việc chấm dứt tình trạng cướp bóc diễn ra tại nhiều khu vực của Paris. Việc người dân phá hoại cửa hàng và tấn công các tòa nhà là điều không thể chấp nhận được.

Từ Marseille, Thị trưởng thành phố Benoit Payan yêu cầu Chính phủ cần tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về cuộc biểu tình gây bạo loạn ngày 17-10. Thị trưởng Payan cũng thông báo, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez sẽ đến Marseille vào ngày 19-10 để nắm tình hình.

Về phần mình, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu khẳng định Chính phủ sẽ không bị uy hiếp bởi bạo lực. Ông Lecornu cáo buộc lực lượng cực tả và các phần tử tội phạm gây ra bất ổn chỉ vài tháng trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 5-2027. Theo tờ Le Monde, nhiệm kỳ hai của Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron đang bước vào giai đoạn cuối với nhiều áp lực ngày càng tăng về kinh tế. Những nỗ lực của Pháp nhằm giảm nợ công đã không làm hài lòng các nhà đầu tư, đẩy chi phí vay nợ của Chính phủ lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ và làm bùng phát các cuộc biểu tình trên khắp đất nước.