Đề xuất do Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đưa ra ngày 21/11, với quy mô thấp hơn 10% so với kế hoạch ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC), tương đương mức cắt giảm 204 tỷ euro (224 tỷ USD) theo giá hiện hành. Ông Costa cho biết phương án này nhằm duy trì mức đóng góp của các quốc gia thành viên gần với hiện nay, đồng thời tăng nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên như quốc phòng, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản lý biên giới.

Theo đề xuất, so với ngân sách giai đoạn 2021-2027, kinh phí dành cho quốc phòng sẽ tăng 232%, chi tiêu cho nâng cao năng lực cạnh tranh tăng 120%, tính theo giá cố định. Nguồn kinh phí hỗ trợ các nước thành viên quản lý di cư và kiểm soát biên giới sẽ tăng gấp đôi, trong khi chi tiêu cho hoạt động đối ngoại của EU tăng 23%.

Trong khi đó, quỹ hỗ trợ Chính sách Nông nghiệp chung (CAP) và chính sách gắn kết khu vực tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngân sách. Kinh phí dành cho chương trình nghiên cứu Horizon Europe dự kiến tăng 57%, còn chương trình trao đổi giáo dục Erasmus tăng 25%. Đề xuất cũng đặt mục tiêu dành 35% tổng chi tiêu của các chương trình EU cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Pháp cho rằng đề xuất của ông Costa chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với Chính sách Nông nghiệp chung, nhất là về hỗ trợ thu nhập cho nông dân, đồng thời khẳng định phương án này chưa tạo được cơ sở để các bên đạt thỏa thuận.

Về nguồn thu, ông Costa đề xuất bổ sung 5 nguồn thu mới, liên quan đến doanh thu dịch vụ kỹ thuật số của các tập đoàn lớn, thuế carbon tại biên giới, rác thải điện tử không được tái chế, sản phẩm thuốc lá và Hệ thống mua bán phát thải của EU. Các nguồn thu này, kết hợp với những nguồn hiện có, có thể mang lại khoảng 60 tỷ euro (66 tỷ USD) mỗi năm. Ông Costa bày tỏ hy vọng đề xuất mới sẽ giúp các bên tiến gần hơn tới thỏa thuận cuối cùng và cho biết sẽ tiếp tục tham vấn các nhà lãnh đạo EU trong tuần tới.