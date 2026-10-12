Pháp: Ông Raphaël Glucksmann giành chiến thắng áp đảo tại vòng một bầu cử sơ bộ của phe dân chủ xã hội

Theo Euronews, ông Glucksmann, lãnh đạo đảng Place publique, giành được 66,17% số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ, với tổng cộng 120.787 người tham gia bỏ phiếu theo số liệu được ban tổ chức công bố. Kết quả này giúp ông vượt xa các đối thủ, giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên.

Đứng thứ hai là ông Olivier Faure, Bí thư thứ nhất Đảng Xã hội Pháp (PS), với khoảng 14,46% số phiếu. Bà Ségolène Royal, cựu ứng cử viên tổng thống năm 2007 và là một nhân vật nổi bật của Đảng Xã hội, đứng thứ ba với 7,62%. Hai ứng cử viên còn lại là ông Emmanuel Maurel và ông Jérôme Guedj lần lượt nhận được 5,92% và 5,83% số phiếu.

Phát biểu sau chiến thắng, ông Glucksmann nhấn mạnh một lực lượng cánh tả kiên định với các giá trị của mình vẫn có thể đoàn kết, điều hành đất nước và giành chiến thắng. Ông tuyên bố mục tiêu của phe dân chủ xã hội không chỉ là giải quyết những bất đồng nội bộ mà còn nhằm chấm dứt thời kỳ chính trị gắn với Tổng thống Emmanuel Macron, ngăn chặn sự trỗi dậy của phe cực hữu và cải thiện đời sống người dân.

Ông Glucksmann cũng khẳng định chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ không đồng nghĩa với việc đã bảo đảm được thành công trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo ông, kết quả này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục lắng nghe cử tri, thuyết phục các lực lượng liên quan và mở rộng sự đoàn kết trong cánh tả.

Cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức từ ngày 9/10 và chịu ảnh hưởng của một cuộc tấn công mạng khiến hệ thống bỏ phiếu điện tử hoạt động chậm, buộc ban tổ chức phải gia hạn thời gian bỏ phiếu đến chiều 11/10. Dù gặp trở ngại kỹ thuật, số người tham gia vẫn vượt kỳ vọng ban đầu của ban tổ chức. Theo Euronews, tỷ lệ tham gia đạt khoảng 86% số người đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ này.