Theo đó, từ ngày 20/11, gia cầm trên toàn lãnh thổ Pháp ở châu Âu phải được nuôi nhốt hoặc che chắn nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm, trừ một số trường hợp được miễn trừ theo quy định.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, quyết định được công bố trên Công báo ngày 19/11, trong bối cảnh giới chức Pháp lo ngại virus cúm gia cầm từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và chim hoang dã có thể lây lan sang các trang trại chăn nuôi.

Theo Mạng lưới giám sát dịch tễ động vật Pháp (ESA), từ cuối tháng 10 đến nay, nước này đã ghi nhận 3 ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở tỉnh Seine-Maritime, miền Bắc, và khu vực Tây Nam. Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết virus cũng đang lưu hành trong các đàn chim hoang dã, đặc biệt dọc những tuyến đường di cư đi qua lãnh thổ nước này.

Nguy cơ cúm gia cầm tại Pháp từng được xếp ở mức “không đáng kể” từ tháng 6, trước khi được nâng lên “trung bình” vào đầu tháng 11. Việc tiếp tục nâng cảnh báo diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng tại nhiều nước châu Âu. Theo báo cáo ESA công bố ngày 17/11, kể từ ngày 1/8, đã có 24 quốc gia châu Âu phát hiện virus cúm gia cầm, trong đó Hà Lan, Đức, Na Uy, Đan Mạch và Anh ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất ở chim hoang dã.

Mặc dù nguy cơ dịch bệnh đang gia tăng, tình hình cúm gia cầm tại Pháp những năm gần đây đã được cải thiện đáng kể. Trong mùa dịch 2025-2026, từ tháng 8/2025 đến hết tháng 7/2026, nước này ghi nhận 156 ổ dịch tại các trang trại và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, thấp hơn nhiều so với hàng nghìn ổ dịch trong mùa 2021-2022. Số ổ dịch tại Pháp cũng thấp hơn đáng kể so với một số nước châu Âu khác.

Theo các chuyên gia, kết quả này có phần đóng góp quan trọng của chương trình tiêm vaccine phòng cúm gia cầm bắt buộc đối với các trang trại nuôi trên 250 con vịt, được Pháp triển khai từ mùa Thu năm 2023. Đây là chiến lược riêng có trong Liên minh châu Âu (EU), được đánh giá đã giúp nước này tránh được những đợt bùng phát dịch lớn trong hai năm gần đây.

Bên cạnh tiêm phòng, Pháp cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch linh hoạt hơn kể từ tháng 10/2023. Theo đó, ngay cả khi nguy cơ cúm gia cầm được nâng lên mức cao nhất, một số loại gia cầm nuôi ngoài trời, như gà đẻ trứng, vẫn được phép ra khu vực vận động có diện tích hạn chế. Đối với vịt đã tiêm phòng, các trang trại có thể bố trí khu vực chăn thả phù hợp với yêu cầu phòng dịch.