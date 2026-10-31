Pháp môn dung nhiếp chúng sinh với mọi căn cơ, trình độ

Phật A Di Đà đảm nhận Đại sự vãng sinh của tất cả chúng sinh!

Khác với hệ thống giáo pháp Thanh văn thừa và Đại thừa, các pháp tu thiền định và không thiền định, giáo pháp tiệm tu và đốn ngộ do đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, Pháp môn Tịnh độ cứu độ của Phật A Di Đà có khả năng dung nhiếp tất cả chúng sinh, bất kể căn cơ và năng lực tu tập khác nhau.

Nói cách khác, nếu một phàm phu không thể giữ gìn giới luật Phật giáo, không thể đoạn trừ tham, sân, si, nhưng mong muốn chấm dứt khổ đau trong vòng sinh tử luân hồi, thì người ấy có thể chuyển sang nương tựa pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà, hướng đến sự vãng sinh chắc chắn nhờ nguyện lực của Ngài. Một khi đã vãng sinh, người ấy sẽ thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.

Ảnh: bbc.co.uk

Nếu một phàm phu không thể phát khởi tâm Bồ đề, cũng không đủ khả năng tu tập các thiện nghiệp thuộc pháp thiền định hoặc không thiền định, nhưng vẫn mong muốn trở thành bậc Thánh, thì người ấy có thể chuyển sang nương tựa pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà, hướng đến sự vãng sinh chắc chắn nhờ nguyện lực của Ngài. Sau khi vãng sinh, người ấy sẽ trở thành Bồ tát an trú trong địa vị bất thoái chuyển.

Ngay cả một người trong đời này chưa từng được tiếp xúc với giáo pháp Phật giáo, đến lúc lâm chung lo sợ phải đọa vào ba đường ác, nếu gặp được một thiện tri thức tu tập Tịnh độ, được vị ấy khuyên chuyên tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì chỉ cần làm theo lời chỉ dạy ấy, người đó cũng có thể được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh về Cực Lạc thế giới.

Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy tất cả phàm phu, dù là phật tử hay người chưa theo Phật giáo, dù tu tập thiền định hay không tu tập thiền định, dù đang trong đời sống hiện tại hay đã đến thời khắc lâm chung, đều có thể đạt được sự vãng sinh chắc chắn về Cực Lạc thế giới của Phật A Di Đà thông qua việc chuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đúng như nội dung bản nguyện thứ 18, tức bản nguyện căn bản của Ngài.

Người ác còn có thể vãng sinh, huống hồ người thiện

Đức Phật dạy: “Những chúng sinh thuộc hạ phẩm hạ sinh là những người tạo các nghiệp ác như phạm năm tội nghịch, thực hành mười điều ác và làm đủ mọi việc bất thiện. Do nghiệp ác ấy, người như vậy sẽ đọa vào đường ác, chịu khổ đau vô tận trong nhiều kiếp.

Tuy nhiên, khi người ấy sắp lâm chung, có thể gặp được một thiện tri thức dùng nhiều phương tiện an ủi, chỉ dạy diệu pháp và khuyên người ấy quán niệm Phật A Di Đà. Nhưng vì đau đớn, khổ sở giày vò, người ấy không thể thực hiện được. Bấy giờ, thiện tri thức khuyên rằng: ‘Nếu ông không thể quán niệm Phật A Di Đà, thì hãy xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật’.”

Người ấy liền chí thành, chuyên nhất xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dẫu chỉ niệm được mười lần, cũng được xem là đầy đủ. Nhờ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi lần niệm đều tiêu trừ nghiệp ác mà người ấy đã tích lũy trong tám mươi ức kiếp sinh tử luân hồi.

Khi sắp lâm chung, người ấy thấy trước mặt mình một đóa hoa sen vàng có hình dáng như đĩa mặt trời. Trong khoảnh khắc, người ấy được hóa sinh trong hoa sen ấy tại cõi Cực Lạc.

Đây là nội dung được nêu rõ trong các kinh Tịnh độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Chúng ta cần nhận biết và tin tưởng lời dạy này.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nêu trường hợp chúng sinh thuộc hạ phẩm hạ sinh làm ví dụ về những người vẫn có thể vãng sinh về Cực Lạc nhờ chuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu ngay cả người thuộc hạ phẩm hạ sinh cũng có thể vãng sinh, thì những người thuộc tám phẩm cao hơn đương nhiên cũng có thể vãng sinh.

Cứu độ toàn diện, vô điều kiện, không bỏ sót chúng sinh

Cực Lạc thế giới là cảnh giới Niết bàn vô vi, được thành tựu từ công đức và thiện căn mà Bồ tát Pháp Tạng, tiền thân của Phật A Di Đà đã tích lũy.

Ngài phát 48 đại nguyện nhằm kiến lập cõi Phật của mình, với mục đích giải thoát chúng sinh ở các thế giới khác bằng cách tiếp nhận họ vãng sinh về cõi nước ấy. Một khi đã vãng sinh, họ sẽ thoát khỏi khổ đau và hưởng niềm an vui vô lượng.

Điều hết sức quan trọng là cần biết và tin rằng Bồ tát Pháp Tạng đã thành Phật với danh hiệu A Di Đà từ mười kiếp trước. Toàn bộ 48 đại nguyện của Ngài đều đã được thực hiện viên mãn. Các đại nguyện ấy tạo nên sức mạnh nhiệm mầu, có khả năng làm phát sinh công đức vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, để cứu độ tất cả chúng sinh trong khắp các thế giới.

Như Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy, Phật A Di Đà có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp phụ. Mỗi vẻ đẹp phụ phát ra 84.000 tia sáng, mỗi tia sáng chiếu khắp các cõi nước trong mười phương, nhiếp thủ và không bỏ rơi những chúng sinh chuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Phật A Di Đà có năng lực hiện diện khắp nơi và năng lực cứu độ không thể nghĩ bàn. Ngài có thể đồng thời tiếp xúc với tất cả chúng sinh trong mọi cõi nước. Ngài bảo hộ, nhiếp thọ những người chuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và tiếp dẫn họ về cõi Tịnh độ của mình.

Lợi ích từ pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà có trở thành sự thật?

Vãng sinh về Tịnh độ của Phật A Di Đà nhờ chuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một giáo pháp được chủ động khai thị, chứ không phải điều mà phàm phu có thể tự mình thỉnh cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Nguyên nhân là bởi hiểu biết của chúng ta còn hạn hẹp. Sự vĩ đại của Phật A Di Đà và cảnh giới Tịnh độ của Ngài vượt quá khả năng hình dung của con người.

Trong một đoạn kinh thuộc Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho biết mục đích căn bản của việc Ngài xuất hiện ở thế gian là chỉ dạy chúng sinh nhận biết lợi ích chân thật và thù thắng của việc đạt được sự vãng sinh chắc chắn về Cực Lạc thế giới của Phật A Di Đà. Điều này được thực hiện bằng cách nương tựa nguyện lực của Phật A Di Đà và chuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Bản nguyện cứu độ căn bản của Ngài, tức bản nguyện thứ 18, đã được thành tựu viên mãn từ mười kiếp trước.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một lần nữa nhấn mạnh lời tuyên thuyết quan trọng này trong Kinh A Di Đà: “Này Xá Lợi Phất, nếu có chúng sinh nghe được những lợi ích như vậy, thì hãy nên phát nguyện sinh về cõi nước ấy”.

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật còn khuyên dạy và căn dặn Bồ tát Di Lặc, vị Phật tương lai, như sau: “Đức Phật bảo ngài Di Lặc: ‘Nếu có người nghe danh hiệu của vị Phật ấy mà vui mừng hớn hở, thậm chí vui đến mức nhảy múa, và chỉ cần nhớ nghĩ đến Ngài một lần, thì nên biết rằng người ấy đã đạt được lợi ích vô giá và công đức thù thắng bậc nhất.

Này Di Lặc, ông nên biết rằng những vị Bồ tát để cho tâm nghi ngờ khởi lên sẽ đánh mất những lợi ích vô giá ấy. Vì vậy, ông nên có niềm tin kiên định vào trí tuệ tối thượng của đức Phật’”.

Tác giả: Alan Kwan/Chuyển ngữ: Thường Nguyên

Nguồn link: https://www.buddhistdoor.net/features/the-teaching-that-accommodates-sentient-beings-of-all-different-aptitudes/