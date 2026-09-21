Pháp mở rộng cửa kho tàng di sản cho khách tham quan

Người dân tham quan khuôn viên Điện Bourbon, trụ sở Quốc hội Pháp tại Paris, trong Ngày Di sản châu Âu, ngày 20/9/2026. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Khách tham quan công trình kỷ niệm Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789 tại Sân Danh dự của Điện Bourbon, trụ sở Quốc hội Pháp ở Paris. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Khách tham quan khám phá một không gian được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật bên trong Điện Bourbon, trụ sở Quốc hội Pháp tại Paris, nhân Ngày Di sản châu Âu. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Người dân tham quan khu vườn thuộc quần thể trụ sở Quốc hội Pháp tại Paris trong Ngày Di sản châu Âu. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Kiến trúc cổ điển với hàng cột lớn tại Điện Bourbon, trụ sở Quốc hội Pháp ở Paris, mở cửa đón công chúng nhân Ngày Di sản châu Âu. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Thư viện Quốc hội Pháp tại Điện Bourbon với những giá sách cổ và các bức tranh trang trí trên mái vòm, mở cửa đón khách tham quan nhân Ngày Di sản châu Âu. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Người dân tham quan Phòng Khánh tiết (Galerie des Fêtes) với hệ thống đèn chùm và trang trí nội thất lộng lẫy tại trụ sở Quốc hội Pháp ở Paris, nhân Ngày Di sản châu Âu. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Bàn tiệc được bài trí trong Phòng Khánh tiết tại trụ sở Quốc hội Pháp ở Paris, mở cửa cho công chúng tham quan nhân Ngày Di sản châu Âu. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Màn trình diễn trống trong trang phục lịch sử tại Phòng Khánh tiết của Quốc hội Pháp, một trong những hoạt động dành cho công chúng nhân Ngày Di sản châu Âu. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Công chúng tham quan phòng họp toàn thể của Quốc hội Pháp tại Điện Bourbon ở Paris trong Ngày Di sản châu Âu. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)