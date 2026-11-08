Pháp mở điều tra các vụ báo bom giả nhằm vào máy bay

Máy bay của hãng hàng không Air France tại sân bay Orly ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 7/11, Viện Công tố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra về các vụ báo bom giả nhằm vào máy bay bay qua lãnh thổ Pháp, trong đó có việc làm rõ khả năng những người phát tán thông tin có liên hệ với các thế lực nước ngoài.

Viện Công tố Paris cho biết các hoạt động điều tra nhằm xác định người gửi những thư điện tử chứa thông tin sai sự thật về nguy cơ xảy ra vụ nổ hoặc hành vi phá hoại nguy hiểm.

Cơ quan này đồng thời xem xét mối liên hệ có thể có giữa những người gửi thư với các thế lực nước ngoài. Hiện chưa có kết luận về sự can dự của bất kỳ quốc gia nào.

Trước đó một ngày, Văn phòng Thủ tướng Pháp thông báo bốn máy bay bay qua lãnh thổ nước này nhận được cảnh báo có bom.

Theo kênh truyền hình TF1, ba máy bay hạ cánh tại sân bay Orly, gần Paris, và chiếc còn lại hạ cánh tại Bordeaux. Các lực lượng rà phá bom mìn đã tiến hành kiểm tra an ninh.

Ngày 5/11, một máy bay của hãng hàng không Ireland Aer Lingus cũng phải chuyển hướng xuống căn cứ không quân Évreux sau khi nhận được cảnh báo tương tự.

Từ đầu tuần, hàng chục chuyến bay thương mại tại châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi các vụ báo bom giả.

Một số máy bay phải chuyển hướng, được tiêm kích hộ tống hoặc sơ tán hành khách để kiểm tra, song không phát hiện thiết bị nổ.

Chính phủ Ireland ngày 6/11 nhận định có khả năng đây là một chiến dịch phối hợp nhằm gây gián đoạn hoạt động./.