Pháp mở cuộc điều tra về hành vi cố ý giết người sau vụ tấn công bằng bom xăng

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Một ngày trước đó, các cuộc đụng độ đã xảy ra tại Paris cùng một số thành phố khác khi hàng trăm nghìn người đổ xuống đường tuần hành trong tuần thứ ba liên tiếp nhằm phản đối chi phí sinh hoạt leo thang. Cảnh sát thành phố Paris thông báo hàng trăm đối tượng quá khích đã ném vật liệu nguy hiểm vào lực lượng an ninh, trong đó có bom xăng Molotov.

Phía văn phòng công tố xác nhận các đối tượng đã ném thiết bị nổ về phía khoảng 15 hiến binh và sĩ quan cảnh sát. Những hình ảnh ghi lại cũng cho thấy một thiết bị cháy tự chế đã phát nổ ngay dưới chân một sĩ quan an ninh ở khu vực phía Đông thủ đô Paris. Nhà chức trách đang tiến hành đánh giá thương tích. Phía công tố cho biết các vết thương được ghi nhận bao gồm nhiều trường hợp bị bỏng độ 2. Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ liên quan đến vụ việc. Các điều tra viên đang tích cực xác minh danh tính những đối tượng liên quan.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez phản đối gay gắt hành vi bạo lực "bất thường" của một số phần tử quá khích. Theo Bộ Nội vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 779 người trong cuộc biểu tình khắp nước Pháp cuối tuần qua.