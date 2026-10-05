Pháp luật về thị trường lao động trên thế giới Hàn Quốc luật hóa chính sách thúc đẩy việc làm cho thanh niên

Xác định thanh niên là nhóm chính sách riêng

Luật Đặc biệt về thúc đẩy việc làm cho thanh niên của Hàn Quốc được xây dựng nhằm thúc đẩy việc làm cho thanh niên, trong đó có hỗ trợ đào tạo phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên chưa có việc làm. Điểm đáng chú ý là chính sách không chỉ được thiết kế cho thời điểm thanh niên bắt đầu tìm việc. Theo quy định hiện hành, nhà nước và chính quyền địa phương có trách nhiệm xây dựng, thực hiện các biện pháp thúc đẩy việc làm cho thanh niên, bao gồm dự báo cung - cầu nhân lực, khảo sát tình hình thất nghiệp, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và đào tạo năng lực nghề nghiệp. Việc đưa các nội dung này vào một luật riêng tạo cơ sở pháp lý để chính sách việc làm thanh niên được triển khai một cách có hệ thống.

Một điểm đáng chú ý trong lần sửa đổi năm 2026 là khái niệm “thanh niên” được quy định trực tiếp trong luật. Theo Điều 2, thanh niên là người từ đủ 15 tuổi đến 34 tuổi có mong muốn tìm việc. Luật cũng lưu ý rằng các luật, nghị định hoặc quy định địa phương khác có thể quy định độ tuổi thanh niên khác tùy mục đích chính sách.

Nguồn: Vtv.vn

Bên cạnh đó, Hàn Quốc áp dụng cơ chế thúc đẩy tuyển dụng thanh niên tại một số cơ quan thuộc khu vực công. Theo quy định hiện hành, các cơ quan thuộc diện áp dụng phải hướng tới tỷ lệ tuyển dụng thanh niên tương đương ít nhất 3% tổng số lao động hàng năm. Tuy nhiên, đây không phải là nghĩa vụ vô thời hạn: quy định hiện tại có thời hạn đến ngày 31/12/2026, trừ khi được tiếp tục gia hạn bằng quy định mới.

Trong năm 2025, có 462 cơ quan thuộc diện áp dụng cơ chế này; 391 cơ quan, tương đương 84,6%, đạt chỉ tiêu và tổng số thanh niên được tuyển dụng đạt 25.435 người. Những số liệu này cho thấy cơ chế tuyển dụng khu vực công là bộ phận đáng kể trong chính sách hỗ trợ việc làm thanh niên của Hàn Quốc.

Một phần đáng chú ý khác là chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Điều 7, Chính phủ có thể hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí khi doanh nghiệp nhỏ và vừa tuyển dụng thanh niên chưa có việc làm hoặc tổ chức đào tạo phát triển năng lực nghề nghiệp cho họ. Nhà nước cũng có thể hỗ trợ chi phí để doanh nghiệp cải thiện cơ sở vật chất và môi trường làm việc nhằm thúc đẩy tuyển dụng thanh niên.

Quy định này cho thấy cách tiếp cận của Hàn Quốc không chỉ đặt trách nhiệm tạo việc làm lên khu vực công. Nhà nước sử dụng cơ chế hỗ trợ chi phí để giảm một phần gánh nặng cho doanh nghiệp khi tuyển dụng và đào tạo lao động trẻ. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây là nhóm thường gặp khó khăn hơn trong việc bố trí nguồn lực cho tuyển dụng, đào tạo và cải thiện môi trường làm việc.

Từ hướng nghiệp, trải nghiệm đến việc làm đầu tiên

Khung pháp lý của Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc tạo ra vị trí việc làm mà còn hỗ trợ thanh niên trước và trong quá trình gia nhập thị trường lao động.

Luật quy định nhà nước và chính quyền địa phương phải nỗ lực tạo cơ hội để thanh niên trải nghiệm công việc tại doanh nghiệp trước khi lựa chọn nghề nghiệp; nhà nước có thể hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc trường đại học tham gia cung cấp cơ hội trải nghiệm này. Đây là một điểm có ý nghĩa thực tế bởi khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp là một trong những vấn đề thường gặp khi thanh niên gia nhập thị trường lao động. Việc cho phép người trẻ tiếp xúc với môi trường làm việc trước khi lựa chọn nghề nghiệp giúp họ có thêm thông tin về công việc, yêu cầu kỹ năng và môi trường doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, cơ chế này tạo thêm kênh để tiếp cận và phát hiện nhân lực trẻ.

Một nội dung khác là phát triển các chương trình hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp và đánh giá năng lực, sở thích nghề nghiệp. Các chương trình có thể được nhà nước trực tiếp triển khai hoặc thực hiện thông qua các tổ chức chuyên môn, đồng thời hỗ trợ các trường đại học tham gia hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên. Như vậy, trách nhiệm của nhà nước không chỉ bắt đầu khi thanh niên đã thất nghiệp. Hỗ trợ được đặt từ giai đoạn lựa chọn nghề nghiệp, giúp người trẻ xác định sự phù hợp giữa năng lực, sở thích và công việc trước khi bước vào thị trường lao động.

Đối với thanh niên gặp khó khăn trong tìm việc, pháp luật còn đặt ra cơ chế hỗ trợ chuyên sâu gồm tư vấn, xây dựng lộ trình nghề nghiệp cá nhân, trải nghiệm việc làm, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Một số nhóm được xác định cụ thể trong nghị định hướng dẫn, như người thất nghiệp có trình độ trung học phổ thông trở xuống, người thất nghiệp kéo dài và một số nhóm thanh niên cần hỗ trợ đặc biệt.

Trong năm 2026, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cũng đề xuất ngân sách khoảng 3,3 nghìn tỷ won cho các chính sách việc làm thanh niên năm 2027, tăng so với khoảng 2,6 nghìn tỷ won của năm 2026. Theo cơ quan này, trọng tâm là tăng cường kỹ năng thực tiễn, hỗ trợ thanh niên bước vào công việc đầu tiên và cải thiện chất lượng việc làm, nghề nghiệp. Đây là đề xuất ngân sách của Chính phủ, không phải thay đổi trong luật.