Pháp luật trưng mua, trưng dụng tài sản cần đảm bảo hài hoà lợi ích của người dân và doanh nghiệp

Các ý kiến của đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tập trung vào việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, làm rõ điều kiện, trình tự thực hiện bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình áp dụng.

Đại biểu Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đề nghị hoàn thiện quy định về xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tính thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật.

Đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, bày tỏ sự đồng tình với định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, đại biểu Phan Chí Hiếu đề nghị tiếp tục làm rõ các khái niệm, nguyên tắc và cơ chế tổ chức thực hiện, nhằm tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho cơ quan có thẩm quyền khi áp dụng.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu cho rằng cần chú trọng tính thống nhất của hệ thống pháp luật, xác định rõ vị trí, vai trò của các nghị quyết quy phạm pháp luật do Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, đại biểu thống nhất với đề xuất kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2027 và đưa nội dung này vào nghị quyết chung có liên quan, nhằm bảo đảm tính liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách.

Đại biểu Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, phát biểu tại thảo luận tổ.

Đóng góp ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, đại biểu Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đã phân tích thực tiễn triển khai các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đại biểu, trong quá trình xây dựng đường dây điện, trạm biến áp có thể phát sinh khó khăn khi cần tiếp cận hoặc đi qua đất trồng lúa, khu vực nuôi tôm nhưng chưa đạt được sự thống nhất với người sử dụng đất. Vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế pháp lý phù hợp để xử lý những trường hợp thật sự cần thiết, phục vụ lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Bình Tân cho rằng việc xem xét cơ chế trưng dụng phải đi đôi với quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản, trong đó có nguyên tắc bồi thường theo quy định.

Đối với việc ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp đơn vị hành chính, đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định khoảng thời gian chuyển tiếp tối đa (6 tháng hoặc 1 năm) để rà soát, sửa đổi, thay thế các văn bản địa phương không còn phù hợp. Đồng thời, cần làm rõ hiệu lực áp dụng của văn bản trong trường hợp chỉ điều chỉnh một phần địa giới hành chính, hạn chế tình trạng lúng túng, thiếu thống nhất khi triển khai chính sách tại cơ sở.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ điều kiện, tiêu chí xác định trường hợp cần thiết phải trưng dụng tài sản, nhất là trong các tình huống cấp bách và làm rõ trình tự bàn giao, kiểm kê, quản lý và hoàn trả tài sản sau khi kết thúc trưng dụng.

Đại biểu nhấn mạnh sự thống nhất giữa Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản với các luật chuyên ngành có liên quan, tạo thuận lợi cho cơ quan thực thi và hạn chế vướng mắc trong quá trình áp dụng.

Đối với cơ chế bồi thường, cần bảo đảm căn cứ xác định thiệt hại rõ ràng, phù hợp thực tế và quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu. Đại biểu cũng lưu ý cần có cơ chế bảo vệ cán bộ thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật trong các tình huống khách quan, bất khả kháng.

Đại biểu Trần Hoài Nam, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung các quy định cần được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất và sự phù hợp giữa các văn bản.

Thống nhất với yêu cầu sửa đổi pháp luật theo hướng toàn diện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tuy nhiên Đại biểu Trần Hoài Nam, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, đề nghị cân nhắc cách thể hiện các quy định, tránh đưa quá nhiều nội dung mang tính khái niệm, học thuật khiến văn bản trở nên phức tạp, khó áp dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, phát biểu thảo luận tại tổ.

Từ góc độ kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đề nghị làm rõ thời hạn xác định lại giá trưng mua tài sản, bảo đảm minh bạch, tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu.

Đối với việc bồi thường khi trưng dụng tài sản, đại biểu Nguyễn Duy Thanh đề nghị phải có nguyên tắc rõ ràng, quan tâm đầy đủ đến thiệt hại thực tế, bao gồm khoản thu nhập bị mất hoặc giảm sút và các chi phí hợp lý phát sinh do việc trưng dụng. Đồng thời, cần xem xét khoảng thời gian cần thiết để tổ chức, cá nhân khôi phục tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi được hoàn trả tài sản./.