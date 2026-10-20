Pháp luật quy định như thế nào về tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 223 Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự số 135/VBHN-VPQH ngày 5-9-2025 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể như sau:

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm thất thoát tiền thuế phải nộp từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

a) Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt, hoàn thuế không đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật về thuế;

b) Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế không đúng quy định của Luật Quản lý thuế và quy định khác của pháp luật về thuế.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Làm thất thoát tiền thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thất thoát tiền thuế 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

* Bạn đọc Trần Trọng Kim ở xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu, hỏi: Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông dành cho người khuyết tật, người cao tuổi được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 17 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP ngày 31-3-2026 của Chính phủ. Cụ thể, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

1. Không ưu tiên bán vé cho người khuyết tật, người cao tuổi.

2. Người có trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà không giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật, người cao tuổi.

3. Từ chối chuyên chở người khuyết tật hoặc từ chối chuyên chở phương tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp của người khuyết tật bằng phương tiện giao thông công cộng.