Pháp luật quy định như thế nào về danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 22 Văn bản hợp nhất Luật Thi đua, khen thưởng số 115/VBHN-VPQH ngày 22-5-2026 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể như sau:

1. Danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 3 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

2. Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng trong bộ, ban, ngành, tỉnh của sáng kiến; xem xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

* Bạn đọc Lương Thu Hòa ở xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng, hỏi: Hành vi vi phạm quy định về sử dụng giấy phép lái tàu, bằng, chứng chỉ chuyên môn đối với nhân viên đường sắt bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 28 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với lái tàu thực hiện hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà không mang theo giấy phép lái tàu.

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với lái tàu thực hiện hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường sắt không có giấy phép lái tàu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với nhân viên đường sắt thực hiện hành vi sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép lái tàu không do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.