Để luật không làm phát sinh điểm nghẽn mới

Phóng viên (PV): Thưa đại biểu, yêu cầu gắn kết giữa xây dựng và thi hành pháp luật được thể hiện rõ tại Kỳ họp thứ hai. Đại biểu nhìn nhận nét đổi mới này như thế nào?

Đại biểu Ngô Nam Cường: Qua trực tiếp tham gia thảo luận tại kỳ họp, tôi nhận thấy có sự chuyển biến khá rõ trong tư duy và cách tiếp cận công tác lập pháp. Bên cạnh việc xem xét sự cần thiết ban hành và nội dung cụ thể của từng đạo luật, Quốc hội còn quan tâm sâu hơn đến những điều kiện bảo đảm để các quy định sau khi được thông qua có thể triển khai thuận lợi, thống nhất và thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống.

Đại biểu Ngô Nam Cường đánh giá cao việc Quốc hội chú trọng xem xét tính khả thi của chính sách ngay từ khâu xây dựng pháp luật. Ảnh: VŨ PHONG

Tôi đánh giá tích cực việc dự thảo Nghị quyết kỳ họp đặt ra yêu cầu khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, bảo đảm các văn bản này có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị quyết. Theo tôi, khả năng thực thi cần được tính toán, kiểm tra ngay trong quá trình thiết kế chính sách, chứ không nên chờ đến khi luật có hiệu lực, phát sinh vướng mắc rồi mới tìm cách tháo gỡ. Tuy nhiên, chuyển biến trong nhận thức và yêu cầu lập pháp mới là điều kiện ban đầu; hiệu quả thực chất còn phải được kiểm chứng qua kết quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

PV: Theo đại biểu, cần làm gì để các luật, nghị quyết sau khi được thông qua được triển khai đồng bộ, không phát sinh điểm nghẽn mới?

Đại biểu Ngô Nam Cường: Tôi có cơ sở để kỳ vọng công tác tổ chức thi hành các luật, nghị quyết sẽ chủ động và đồng bộ hơn khi những điều kiện cần thiết cho việc triển khai đã được đặt ra ngay từ quá trình xây dựng chính sách. Dù vậy, từ một quy định được thiết kế tốt đến việc thực hiện tốt trong đời sống vẫn là một chặng đường đòi hỏi trách nhiệm cụ thể, năng lực thực thi và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các cấp, các ngành.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Quốc hội. Đại biểu Ngô Nam Cường đứng thứ hai, từ trái sang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước hết, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành phải được chuẩn bị và ban hành kịp thời, đồng thời không làm phát sinh thêm những thủ tục hoặc điều kiện không cần thiết so với yêu cầu của luật. Cùng với đó, phân cấp, phân quyền phải gắn với năng lực thực thi của chính quyền cơ sở. Qua thực tiễn công tác tại những xã miền núi, biên giới, tôi thấy điều kiện về đội ngũ cán bộ chuyên môn, hạ tầng số, khả năng tiếp cận dữ liệu và các nguồn lực bảo đảm giữa các địa bàn vẫn còn khác nhau. Vì vậy, nếu chỉ giao thêm nhiệm vụ mà chưa có cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp phù hợp thì cùng một chính sách sẽ khó đạt được hiệu quả đồng đều ở các địa phương.

Một vấn đề nữa tôi rất quan tâm là việc cắt giảm thủ tục hành chính phải gắn liền với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và kiểm soát được các rủi ro phát sinh. Khi thảo luận dự án Luật An ninh dữ liệu, tôi đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để một nội dung không phải kiểm tra, thẩm định nhiều lần, nhưng đồng thời cũng không để xuất hiện khoảng trống trong quản lý.

Đối với dự án Luật An toàn thực phẩm, tôi cho rằng cần ghi nhận những điều kiện mà cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được đánh giá là đáp ứng để tránh kiểm tra trùng lặp, song phải có cơ chế bảo đảm các điều kiện an toàn ấy được duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Nói cách khác, chúng ta cần giảm những khâu tiền kiểm không cần thiết, nhưng không thể giảm tiền kiểm khi chưa có đủ năng lực hậu kiểm. Làm tốt những vấn đề này sẽ giúp pháp luật vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa không làm phát sinh những điểm nghẽn hoặc rủi ro quản lý mới.

Đổi mới mua sắm công, mở đường cho công nghệ mới

PV: Qua các phiên thảo luận, đại biểu rất quan tâm đến dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và có những góp ý ấn tượng vào dự án Luật này. Theo đại biểu, đâu là vấn đề cần tháo gỡ để hoạt động mua sắm công thích ứng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo?

Đại biểu Ngô Nam Cường: Tôi tham gia thảo luận dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) với mong muốn cơ chế mua sắm công được hoàn thiện theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực tế hiện nay, nhiều giải pháp công nghệ mới có tiềm năng ứng dụng rất lớn, nhưng hiệu quả vận hành chưa được kiểm chứng đầy đủ nên cơ quan nhà nước có thể gặp khó khăn khi so sánh, lựa chọn phương án phù hợp, nhất là trong những trường hợp không thể chỉ dựa vào hồ sơ kỹ thuật hoặc kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự.

Đại biểu Ngô Nam Cường (thứ ba, từ trái sang), trao đổi cùng các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xuất phát từ vấn đề đó, tôi đề xuất nghiên cứu cơ chế cho phép đánh giá, thử nghiệm có kiểm soát đối với những giải pháp công nghệ mới ngay trong quá trình lựa chọn nhà thầu, để kết quả thử nghiệm có thể được sử dụng làm căn cứ xem xét, đánh giá và quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, cần làm rõ điều kiện tổ chức đánh giá thử nghiệm trong quá trình đàm phán cạnh tranh; đồng thời, đối với các gói thầu dự kiến triển khai theo nhiều giai đoạn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải xác định trước điều kiện để chuyển từ thử nghiệm sang ứng dụng thực tế. Đây là cách để cơ quan sử dụng ngân sách có thêm căn cứ đánh giá hiệu quả của giải pháp, thay vì phải đưa ra quyết định khi chưa có đủ thông tin thực tiễn.

Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh rằng cơ chế thử nghiệm không nhằm tạo ra đặc quyền cho bất kỳ doanh nghiệp nào, càng không có nghĩa là một giải pháp thử nghiệm thành công thì đương nhiên được chỉ định thầu hoặc mở rộng hợp đồng. Phạm vi, thời hạn, giới hạn kinh phí và các tiêu chí đánh giá phải được xác định, công bố trước; quá trình thử nghiệm cần bảo đảm điều kiện cạnh tranh công bằng, còn kết quả phải có thể kiểm chứng, so sánh và giải trình một cách minh bạch. Việc triển khai ở giai đoạn tiếp theo vẫn phải căn cứ vào phạm vi, điều kiện đã được xác định hợp pháp và tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan của pháp luật về đấu thầu.

Điều tôi kỳ vọng là hình thành được một cơ chế pháp lý đủ rõ ràng để các cơ quan nhà nước có thể chủ động, mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, đồng thời có căn cứ quản trị rủi ro và chịu trách nhiệm đối với những quyết định sử dụng ngân sách. Mua sắm công đương nhiên cần ưu tiên tính hiệu quả và độ tin cậy của giải pháp, nhưng đối với những công nghệ mới còn giàu tiềm năng, chúng ta cũng cần một phương thức đánh giá minh bạch, có giới hạn và được kiểm soát chặt chẽ để không bỏ lỡ cơ hội đổi mới. Nếu được thiết kế phù hợp, cơ chế này không chỉ nâng cao chất lượng và hiệu quả mua sắm công mà còn mở thêm cơ hội cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là doanh nghiệp trong nước, đưa sản phẩm công nghệ vào thực tiễn và tiếp tục hoàn thiện từ nhu cầu sử dụng thực tế.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!