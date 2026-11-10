Pháp luật là nền tảng kiến tạo tương lai thế hệ trẻ
Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam và kỷ niệm 80 năm bản Hiến pháp đầu tiên ra đời, Liên đoàn Luật sư Việt Nam lần đầu tiên lựa chọn hình thức tuyên truyền pháp luật bằng mô hình "Phiên tòa giả định" tại Trường THCS Xuân Đỉnh. Không chỉ là một hoạt động tuyên truyền, sự kiện mong muốn đưa pháp luật thực sự đi sâu vào đời sống, lấy người dân - đặc biệt là thế hệ trẻ làm trung tâm để kiến tạo và phát triển tương lai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phap-luat-la-nen-tang-kien-tao-tuong-lai-the-gioi-tre-246261110212724892.htm