Đưa pháp luật đến gần đời sống giáo dân

Với khoảng 2,16 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo, chiếm khoảng 43,75% dân số, An Giang là địa phương có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú. Đây cũng là địa bàn có nhiều điều kiện để phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại xã Cần Đăng, mô hình “Giáo xứ bình yên, gia đình hòa thuận” được xây dựng với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chức sắc, chức việc, Ban Hội đồng mục vụ và giáo dân tham gia phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Điểm đáng chú ý của mô hình là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đặt ở vị trí quan trọng, gắn với những vấn đề gần gũi trong đời sống hằng ngày. Thay vì chỉ phổ biến những quy định chung, nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và nghĩa vụ của công dân, các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, cháy nổ và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và nghĩa vụ của công dân Ảnh: Đông Sơn

Thông qua các buổi sinh hoạt, họp dân và hoạt động của cộng đồng giáo xứ, người dân được nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ gia đình, quản lý, giáo dục con em, chủ động phòng ngừa vi phạm và tích cực cung cấp thông tin tố giác tội phạm.

Kết quả, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 8 cuộc tuyên truyền, vận động, với 32 lượt cán bộ, đoàn thể và 45 lượt chức sắc, chức việc tham gia; thu hút khoảng 2.105 lượt giáo dân. Hoạt động tuyên truyền trực tiếp được triển khai đến 180 hộ; phát 1.232 lượt tin, bài, bản tin và tổ chức 27 cuộc họp tại các khu dân cư.

Đặc biệt, 100% hộ dân được vận động viết cam kết chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền pháp luật

Một trong những yếu tố tạo nên hiệu quả của mô hình là sự phối hợp giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương với chức sắc, chức việc và Ban Hội đồng mục vụ. Đây là những người có uy tín, gần gũi với giáo dân, có khả năng truyền tải nội dung tuyên truyền bằng hình thức phù hợp với sinh hoạt của cộng đồng.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức 12 buổi làm việc, trao đổi với Ban Hội đồng mục vụ, có 31 lượt chức sắc, chức việc tham gia; đồng thời huy động 129 lượt giáo dân tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân không chỉ hiểu rõ hơn các quy định pháp luật mà còn chủ động cung cấp thông tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Trong thời gian triển khai, khu vực giáo xứ chưa phát hiện vụ việc, hoạt động, đối tượng liên quan đến an ninh quốc gia và các vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Đáng chú ý, mô hình còn kết hợp tuyên truyền pháp luật với hoạt động an sinh xã hội. Sáu hoạt động từ thiện, an sinh đã huy động kinh phí và hiện vật trị giá khoảng 1,9 tỷ đồng, trao 950 phần quà cho các hộ gia đình giáo dân khó khăn; đồng thời phối hợp xây dựng cầu Tâm Hiền 7, sửa chữa đường giao thông và thắp sáng đường quê.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân kỉ hiểu rõ hơn các quy định pháp luật Ảnh: Đông Sơn

Thực tiễn tại Cần Đăng cho thấy, khi pháp luật được truyền tải thông qua những người có uy tín, gắn với quyền lợi và trách nhiệm của mỗi gia đình, hiệu quả tuyên truyền sẽ được nâng lên. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, duy trì 100% hộ giáo dân tham gia thực hiện các tiêu chí mô hình, qua đó xây dựng cộng đồng sống tốt đời, đẹp đạo, hiểu biết pháp luật và cùng chung tay giữ gìn bình yên từ cơ sở.