Pháp liên tiếp hứng chịu các vụ tấn công mạng mới

Bộ Y tế Pháp cho biết nhiều cơ sở khu vực của Cơ quan Truyền máu Pháp (EFS) đã hứng chịu một sự cố an ninh mạng hôm 2/11, ảnh hưởng tới một số hệ thống giám sát và điều khiển kho lạnh. Theo Bộ này, tình hình hiện đã được kiểm soát và đang tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Các chế phẩm máu lưu trữ tại các trung tâm không bị hư hại.

Theo AFP, EFS cho biết sự cố nhằm vào một nhà cung cấp dịch vụ làm lạnh và ảnh hưởng tới hệ thống giám sát, điều khiển tại ba cơ sở. Các kho lạnh này chứa mẫu máu cùng các túi huyết tương dùng cho truyền máu và sản xuất thuốc. EFS khẳng định không có tác động nào về sức khỏe và không ghi nhận tổn thất chế phẩm máu nào. Tạp chí Le Canard Enchaîné đưa tin các kho lạnh đã bị lập trình để đạt mức 110 độ C, thay vì mức âm 30 độ C như thông thường.

Văn phòng Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết hệ thống giám sát và báo động tại các cơ sở đã bảo đảm an toàn cho nguồn máu dự trữ. Bộ Y tế Pháp cho biết đang điều tra phương thức, hoàn cảnh xảy ra sự cố và các thiết bị có thể bị ảnh hưởng, cùng các điều kiện và lộ trình để hoạt động trở lại an toàn.

Cùng ngày, ngân hàng Credit Mutuel Arkea của Pháp cho biết đã bị tấn công mạng, và vụ việc cho phép thực hiện các giao dịch gian lận. Theo ngân hàng này, tiền của khách hàng không bị ảnh hưởng. Credit Mutuel Arkea cho biết đang đánh giá quy mô thiệt hại và không nêu thêm chi tiết về các giao dịch gian lận. Sự cố đã được khoanh vùng, hoạt động đang khôi phục và tài sản của khách hàng không bị ảnh hưởng. Tập đoàn đã thông báo cho các cơ quan chức năng ngay khi phát hiện vụ tấn công.

Credit Mutuel Arkea có 5,8 triệu khách hàng và 211,5 tỷ euro (237,51 tỷ USD) tài sản. Đây là một định chế tài chính lớn của Pháp, dù quy mô nhỏ hơn nhiều so với BNP Paribas hay Societe Generale.

Các cơ quan quản lý từ lâu đã cảnh báo về rủi ro tấn công mạng, nhất là khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển, trong bối cảnh các định chế tài chính ngày càng trở thành mục tiêu của tin tặc. Tuần trước, sàn giao dịch Binance bị đánh cắp lượng tiền mã hóa trị giá 6,3 tỷ USD, vụ việc được cho là vụ trộm tài chính lớn nhất từ trước đến nay trên thế giới.

Ngoài lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp tại nhiều nước châu Âu cũng đang phải đối phó với một làn sóng tấn công mạng mới nhằm vào các thiết bị làm lạnh kết nối Internet. Hôm 2/11, các cửa hàng tại tám nước châu Âu đã phải tiêu hủy lượng lớn thực phẩm sau khi tin tặc can thiệp vào hệ thống tủ lạnh. Trước đó ba tuần, hàng chục siêu thị tại Pháp cũng hứng chịu các vụ tấn công tương tự.