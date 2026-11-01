Pháp lên kế hoạch xây nhà máy điện từ dầu ăn thải

Logo của EDF gần một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines, miền Bắc nước Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) và Công ty quản lý lưới điện truyền tải RTE đang nghiên cứu xây dựng nhà máy nhiệt điện Sirius tại khu Champagne-sur-Oise, tỉnh Val-d'Oise, trên khu đất từng đặt một nhà máy nhiệt điện than.

Theo kế hoạch, nhà máy có công suất khoảng 650 MW, sử dụng nhiên liệu sinh học dạng lỏng HVO (dầu thực vật hydro hóa), được sản xuất từ các nguyên liệu như dầu ăn đã qua sử dụng, mỡ động vật và những loại dầu thực vật không dùng làm thực phẩm.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 550 triệu Euro. Nếu được triển khai, đây sẽ là nhà máy điện đầu tiên thuộc loại hình này tại châu Âu lục địa, theo EDF.

Nhà máy Sirius được thiết kế để bổ sung nguồn điện trong những thời điểm nhu cầu tăng mạnh, đặc biệt vào mùa đông hoặc khi sản lượng điện gió, điện mặt trời suy giảm. Nhà máy dự kiến hoạt động khoảng 150 giờ mỗi năm và có thể đạt công suất tối đa trong chưa đầy 30 phút.

Theo EDF, công trình có công suất đủ đáp ứng nhu cầu điện của một thành phố khoảng 500.000 dân vào giờ cao điểm. Việc sử dụng nhiên liệu HVO từ dầu ăn thải và các nguyên liệu sinh học khác được kỳ vọng giúp giảm khoảng 80% lượng khí thải CO2 so với nhà máy chạy bằng dầu nhiên liệu.

Nhà máy dự kiến được xây dựng trên khu đất 73 ha của EDF, nơi từng đặt một nhà máy nhiệt điện than hoạt động từ năm 1965 đến năm 2005.

Để hạn chế tác động môi trường, EDF dự kiến vận chuyển nhiên liệu bằng đường thủy qua sông Oise, với khoảng 15 chuyến sà lan mỗi năm. Công trình cũng được thiết kế với ống khói cao tối đa 35 m và bổ sung cây xanh xung quanh.

Dự án đang trong giai đoạn tham vấn cộng đồng. Nếu được lựa chọn trong đợt đấu thầu công suất dự kiến cuối năm 2027, nhà máy có thể bắt đầu cung cấp điện vào mùa đông 2031–2032.

(theo Les Echos)