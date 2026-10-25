Pháp Kiều xuất hiện, biển người gào thét ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

25/10/2026 22:07

report Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khỏe khoắn trong trang phục thể thao

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện tự tin trên sân khấu Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi khỏe khoắn trong trang phục thể thao.

Trước đêm chung kết ngày 7/11, đây là dịp để các cô gái có thêm dịp thể hiện những kỹ năng đã được rèn luyện, gặp gỡ khán giả và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn.

Thí sinh Bùi Minh Phương khỏe khoắn với áo polo trắng và chân váy xanh nhạt.

Thí sinh Phạm Vân Hà khoe bước catwalk ấn tượng.

Sự tự tin của các cô gái được bồi đắp qua nhiều buổi tập và những lần đứng trước công chúng.

25/10/2026 21:48

report Pháp Kiều xuất hiện, biển người không thể đứng yên

Pháp Kiều xuất hiện trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, đẩy sức nóng của Chạm Việt Nam 2 lên đỉnh điểm ở chương cuối Kế thừa & Kết nối.

Là một trong những nghệ sĩ được chờ đợi trong đêm, nam rapper nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả. Phía dưới sân khấu, tiếng reo hò liên tục vang lên, tiếp thêm năng lượng cho màn trình diễn cùng vũ đoàn Liberty.

Với ba ca khúc Lối đi riêng, Lúc nắng lúc mưa và Cung tên tình yêu, Pháp Kiều giữ khán giả trong không khí sôi động đến những phút cuối. Sự tự tin và phong cách trình diễn riêng của nam rapper càng khiến người hâm mộ phấn khích.

Từng được biết đến qua những video hài hước, duyên dáng mang đậm chất miền Tây trên TikTok, Pháp Kiều tiếp tục ghi dấu ấn khi bước vào âm nhạc.

Từ Rap Việt mùa 3 đến Anh trai say hi, nam rapper dần đưa cá tính của mình đến với đông đảo công chúng.

25/10/2026 21:31

report Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 đang cực nóng, khán giả reo hò lạc giọng

Không khí Chạm Việt Nam 2 nóng lên từng phút khi CoolKid bước ra sân khấu. Phía dưới, khán giả reo hò lạc giọng, giơ cao điện thoại ghi lại phần trình diễn của nam ca sĩ. Những người hâm mộ chờ đợi từ sáng sớm giờ được hòa nhịp cùng thần tượng giữa phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Giao lưu trên sân khấu, CoolKid bày tỏ mong muốn khán giả tận hưởng đêm nhạc, cùng anh “cháy” hết mình. Lời kêu gọi của nam ca sĩ tiếp thêm sự hào hứng cho biển người phía dưới, đưa không khí đêm diễn thêm sôi động.

Người hâm mộ giơ cao điện thoại, gọi tên CoolKid khi nam ca sĩ bước ra sân khấu.

Sau nhiều giờ chờ đợi, các fan được trực tiếp thưởng thức phần trình diễn của thần tượng.

Không khí tại phố đi bộ Trần Nhân Tông nóng lên với sự hưởng ứng của hàng nghìn người xem.

25/10/2026 21:24

report Gần 10.000 khán giả hát bè cho CoolKid

CoolKid đảm nhận phần cuối chương hai với ba ca khúc 1 kẻ đáng thương - 1 người đáng trách, Sau cơn mưa và Chịu cách mình nói thua.

Ngay khi nam rapper đến từ Cao Bằng xuất hiện, khán giả đã khản cổ hò reo cổ vũ. Suốt ba tiết mục, hàng nghìn người bên dưới sân khấu cùng hòa giọng, tạo thành dàn bè đông đảo cho phần trình diễn.

Khoảnh khắc ấy gợi nhắc một chặng đường đặc biệt của CoolKid: từ người hát bè cho các ca sĩ khác đến nghệ sĩ được hàng nghìn khán giả hát cùng.

Trước khi hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, anh từng làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng đam mê.

CoolKid tên thật là Hoàng Lê Bảo Minh, 23 tuổi, người dân tộc Tày, quê Cao Bằng. Đam mê âm nhạc từ nhỏ, anh từng mơ trở thành thần tượng như các ngôi sao Hàn Quốc.

Năm 2024, nam rapper gây chú ý khi vào chung kết Rap Việt, ghi dấu ấn với những ca khúc đạt hàng triệu lượt xem như Nắng, Love Somebody.

Sau cuộc thi, anh tiếp tục phát hành Bận tâm, Flavour, Sau cơn mưa kết hợp cùng Rhyder, nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

25/10/2026 21:08

report Chạm Việt Nam 2 thật sự bùng nổ

Noah và Quinzel tiếp nối đêm nhạc với ca khúc Yêu và Ngày này năm ấy. Hai tiết mục liên tiếp tạo khoảng thời gian để bộ đôi giới thiệu màu sắc âm nhạc của mình trên sân khấu Chạm Việt Nam 2.

Phát Diêu Bông - Nhật Phát trở lại với hai hit Nhắn gió mây rằng anh yêu em và Ngôi nhà hạnh phúc dẫn vào màn kết hợp của Noah, Quinzel, Nhật Phát và ChrisV.

Sự kết hợp của những học trò thuộc "lớp học thanh nhạc" livestream rất viral của ca sĩ kiêm Vocal Coach Nguyễn Trần Trung Quân đã làm cả khán đài sân khấu Chạm 2 thực sự bùng nổ.

Nhật Phát nổi bật trong bộ ba nhờ độ phủ sóng đại chúng, những câu nói tạo xu hướng và sức hút của bản hit E là đôn chề.

Cùng với Noah và Quinzel, nam ca sĩ thuộc lớp nghệ sĩ Gen Z giàu tiềm năng, có cộng đồng người hâm mộ đông đảo, gắn bó trên TikTok.

25/10/2026 21:05

report Ali Thục Phương trở lại trên bàn nâng

Sau tiết mục mở màn Heal the World, Ali Thục Phương trở lại sân khấu Chạm Việt Nam 2 với bản mashup Ở trường cô dạy em thế - Tiếng chuông và ngọn cờ.

Ca sĩ nhí xuất hiện trên bàn nâng, mang những giai điệu quen thuộc với tuổi học trò đến hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Từ lời ca về mái trường đến ước mong hòa bình, tiết mục tiếp nối thông điệp yêu thương trong phần mở màn, đồng thời mang đến nhịp điệu tươi vui cho đêm nhạc.

Ali Thục Phương xuất hiện trên bàn nâng, trở lại sân khấu Chạm Việt Nam 2 sau tiết mục mở màn.

Ali Thục Phương trình diễn trước hàng nghìn khán giả trong đêm nhạc tối 25/10.

25/10/2026 21:03

report Hàng loạt cánh tay giơ cao theo nhịp nhạc

Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên giữa không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, góp phần đẩy không khí đêm nhạc thêm sôi động.

Phía dưới sân khấu, hàng loạt cánh tay giơ cao theo nhịp nhạc. Nhiều khán giả hào hứng hát theo những giai điệu quen thuộc, hòa giọng cùng nghệ sĩ.

Không ít bạn trẻ vừa nhún nhảy theo tiết tấu, vừa giơ điện thoại ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu. Ánh sáng từ hàng trăm màn hình điện thoại tạo nên khung cảnh lung linh giữa biển người.

Ở những đoạn cao trào, khán giả đồng loạt giơ tay, vỗ nhịp và hát theo, tạo nên màn tương tác giữa nghệ sĩ và người xem.

25/10/2026 20:58

report Hàng nghìn khán giả đứng dậy nhún nhảy

Những giai điệu sôi động khiến khán giả tại Chạm Việt Nam 2 liên tục nhún nhảy, hòa mình vào các phần trình diễn tối 25/10.

Khu vực trước sân khấu phố đi bộ Trần Nhân Tông kín người, nhiều bạn trẻ giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ yêu thích xuất hiện.

Các bạn trẻ nhún nhảy theo nhạc, hòa mình vào không khí sôi động của đêm diễn.

Hàng nghìn người phủ kín khu vực trước sân khấu phố đi bộ Trần Nhân Tông tối 25/10.

Ánh đèn flash từ khu vực khán giả hòa cùng những giai điệu trong đêm nhạc.

25/10/2026 20:47

report 'Em bé Chất' xuống giao lưu cùng hai á hậu, gây náo loạn phố đi bộ

Xệ Xệ tiếp tục khuấy động Chạm Việt Nam 2 khi đứng trên bàn nâng, trổ tài đánh trống trước hàng nghìn khán giả. Cậu bé giữ phong thái tự tin, thể hiện sự chủ động trong từng động tác biểu diễn.

Trong phần trình diễn, Em bé Chất nhanh chóng tiến xuống khu vực khán giả, giao lưu cùng Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi.

Vẻ tinh nghịch cùng cách tương tác tự nhiên của Xệ Xệ mang đến khoảnh khắc gần gũi giữa đêm nhạc sôi động.

“Em bé Chất” lên bàn nâng, tự tin biểu diễn trước hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Rời sân khấu, Xệ Xệ tiến xuống khu vực khán giả, giao lưu cùng Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi.

Vẻ tinh nghịch, cách tương tác tự nhiên của Xệ Xệ trong khoảnh khắc gặp gỡ hai á hậu.

25/10/2026 20:47

report Không thể ngồi yên với dàn nghệ sĩ ở Chạm Việt Nam 2

Không khí tại phố đi bộ Trần Nhân Tông trở nên sôi động khi hàng nghìn khán giả tập trung theo dõi đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.

Tiếng reo hò, cổ vũ liên tục vang lên từ khu vực khán đài. Nhiều người giơ cao điện thoại, ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu.

Khán giả cổ vũ, reo hò không ngớt.

Hàng nghìn chiếc điện thoại được giơ lên để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Không khí tiếp tục được khuấy động khi em bé Chất Xệ Xệ xuất hiện. Nghệ sĩ nhí thu hút sự chú ý bằng phong cách biểu diễn hồn nhiên, đáng yêu và tràn đầy năng lượng. Những tiếng reo hò vang lên khi Chất Xệ Xệ thể hiện các ca khúc sở trường.

Không khí ở phố đi bộ Trần Nhân Tông nóng hơn bao giờ hết.

25/10/2026 20:44

report Gần 10.000 khán giả đổ về phố đi bộ xem Chạm Việt Nam 2

Hàng nghìn khán giả đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, theo dõi đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.

Khu vực trước sân khấu kín người, nhiều bạn trẻ đứng sát hàng rào chờ nghệ sĩ yêu thích xuất hiện. Chương trình quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Nhật Phát, Ali Thục Phương, Xệ Xệ cùng nhiều gương mặt trẻ. Khán giả nhún nhảy theo nhạc, giơ điện thoại ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu, khiến không khí phố đi bộ thêm sôi động.

25/10/2026 20:39

report 'Em bé Chất' Xệ Xệ đốt cháy sân khấu gần 10.000 khán giả

Xệ Xệ khuấy động đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 với ca khúc 8 tuổi và bản mashup I’m a Good Kid - Em bé Việt Nam. Đeo kính đen, diện áo khoác đen, cậu bé xuất hiện tinh nghịch, đúng hình ảnh “Em bé Chất”.

Trên sân khấu, Xệ Xệ tự tin hát, rap kết hợp vũ đạo cùng vũ đoàn. Biểu cảm tươi vui và cách trình diễn hết mình của cậu bé góp thêm không khí sôi động cho phố đi bộ Trần Nhân Tông tối 25/10.

25/10/2026 20:25

report Hà Myo mang sắc màu dân gian đến Chạm Việt Nam 2

Hà Myo góp mặt tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 với hai phần trình diễn Bốn mùa hoa Hà Nội và Thanh niên Việt Nam - Theo lời đất nước.

Giữa phố đi bộ Trần Nhân Tông, những ca khúc về Hà Nội, tuổi trẻ và tình yêu đất nước được nữ ca sĩ gửi đến hàng nghìn khán giả.

Hà Myo được biết đến với hướng kết hợp âm nhạc truyền thống cùng rap và nhạc điện tử. Từ Xẩm Hà Nội, cô tiếp tục thử nghiệm với hát xoan, dân ca Mường qua các sản phẩm như Trò chơi í…a… trời cho, Đập nàng Khọt. Nữ ca sĩ còn hợp tác với NSND Thanh Ngoan trong Dân ca Việt, đưa xẩm, chèo và hát văn vào bản phối điện tử.

Theo Hà Myo, những thử nghiệm này xuất phát từ mong muốn đưa âm nhạc truyền thống đến gần khán giả trẻ, đồng thời khuyến khích thêm những sáng tác dựa trên chất liệu dân gian. Đó là hướng đi cô theo đuổi qua nhiều sản phẩm và các sân khấu biểu diễn.

25/10/2026 20:20

report Để sức trẻ tiếp nối sau đêm nhạc

Phát biểu khai mạc đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - chia sẻ những khoảnh khắc nghệ sĩ và khán giả hòa giọng trong mùa đầu tiên đã thôi thúc ban tổ chức tiếp tục chương trình, tạo thêm cuộc hẹn dành cho người trẻ yêu âm nhạc Việt.

Sau năm mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức mang tên Ngày Thanh toán số Việt Nam, phù hợp với sự phát triển của các phương thức thanh toán. Gần 70 gian hàng tại phố đi bộ giúp người dân vừa vui chơi, vừa trải nghiệm công nghệ và được hướng dẫn giao dịch an toàn.

Với thông điệp Chạm số - Sống xanh, ông mong sự hào hứng từ đêm nhạc tiếp nối bằng những hành động cụ thể: thanh toán số an toàn, tiêu dùng hợp lý, hạn chế đồ dùng một lần và giữ sạch không gian công cộng.

Người trẻ có thể giúp cha mẹ làm quen với công nghệ, nhắc người thân cảnh giác trước lừa đảo. Theo ông, sự thay đổi bắt đầu từ những việc gần gũi, thiết thực như thế.

25/10/2026 20:07

report 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam đồng loạt bật flash hòa nhịp cùng Ali Thục Phương

Ali Thục Phương mở màn đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 bằng ca khúc Heal the World.

Diện áo dài trắng với ngôi sao đỏ trên ngực, ca sĩ nhí mang đến giai điệu dịu dàng cùng thông điệp về tình yêu thương và hòa bình.

Giọng hát của Ali Thục Phương vang lên giữa phố đi bộ Trần Nhân Tông, mang thông điệp về tình yêu thương và hòa bình.

Phía dưới sân khấu, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đồng loạt bật đèn flash điện thoại, đung đưa theo điệu nhạc.

Những ánh đèn hòa cùng tiếng hát, tạo khoảnh khắc lắng đọng giữa không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông tối 25/10.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 đồng loạt bật đèn flash điện thoại, hưởng ứng phần trình diễn của ca sĩ nhí.

Các thí sinh đung đưa theo giai điệu Heal the World, hòa mình vào không khí đêm nhạc.

25/10/2026 19:57

report Top 25 Hoa hậu Việt Nam ra mắt hàng nghìn khán giả

Tối 25/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

Giữa vòng vây hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, các cô gái không khỏi hồi hộp, xen lẫn háo hức.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên xem mỗi lần lên sân khấu là cơ hội rèn sự tự tin, tích lũy kinh nghiệm trước chung kết ngày 7/11.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi vui khi được giao lưu trực tiếp với đông đảo sinh viên. Đặng Thị Ngọc Lan mong có thêm những người bạn, kỷ niệm đẹp và hoàn thành tốt phần trình diễn.

Với Đinh Hoàng Gia Linh, việc trình diễn Hồn Việt còn là dịp tìm hiểu văn hóa qua từng thiết kế. “Em nghĩ dù cuộc sống có thay đổi và phát triển đến đâu, những giá trị truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng riêng”, cô chia sẻ.

Sau những trải nghiệm tại Lễ hội Thành Tuyên, Y-Fest Lai Châu, sân khấu Chạm Việt Nam 2 tiếp tục giúp các thí sinh rèn bản lĩnh trước đêm thi quyết định.

25/10/2026 19:56

report Ali Thục Phương mở màn ấn tượng với Heal the World

Mở đầu chương Khát vọng xanh, Ali Thục Phương thể hiện ca khúc Heal the World, kết hợp cùng vũ đoàn Liberty. Giai điệu quen thuộc của ca khúc mang thông điệp về tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng, phù hợp với tinh thần Chạm số - Sống xanh mà chương trình hướng đến.

Ở tuổi 13, Ali Thục Phương hoạt động trong nhiều vai trò, từ ca sĩ, MC đến diễn viên. Cô bé từng tham gia concert Tổ quốc trong tim, thể hiện liên khúc Em mơ gặp Bác Hồ - Cùng nhau ta đi lên.

25/10/2026 19:51

report DJ Thảo Bebe khuấy động phố đi bộ trước giờ mở màn

Từ 19h30, DJ Thảo Bebe khởi động đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 bằng những bản nhạc sôi động, khiến khán giả nhún nhảy theo từng nhịp bass.

Hàng nghìn người đã lấp kín khu vực trước sân khấu trên phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Không khí nóng dần trước giờ các nghệ sĩ xuất hiện, mở màn chương trình tối 25/10.

25/10/2026 19:42

report Nhan sắc bừng sáng của Châu Anh, Vân Nhi tại Chạm Việt Nam 2

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi xuất hiện tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Hai người đẹp cùng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, đưa thời trang vào không gian âm nhạc ngoài trời.

Châu Anh cho biết cô vinh dự khi vừa đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, vừa trực tiếp tham gia trình diễn. Người đẹp nói muốn giới thiệu sự tiện lợi của thanh toán số từ trải nghiệm của chính mình, qua những giao dịch quen thuộc như mua cà phê, mua sắm. Cô mong người trẻ hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Vân Nhi bày tỏ sự hào hứng khi tham gia chương trình kết hợp âm nhạc, công nghệ và hướng đến giới trẻ. Đêm nhạc là dịp để cô gặp gỡ khán giả, đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam trong phần trình diễn thời trang.

25/10/2026 19:02

report Khán giả bám rào từ 4h sáng chờ CoolKid ở phố đi bộ

Tống Ngọc Thư - học sinh Trường Phổ thông liên cấp H.A.S, cùng nhóm bạn - cho biết đã đến phố đi bộ Trần Nhân Tông từ 4h sáng để giữ vị trí gần sân khấu.

Với nhóm bạn, lần CoolKid biểu diễn tại Hà Nội là cơ hội khó bỏ lỡ.

“Em sợ mất rào vì CoolKid ít ra Hà Nội biểu diễn nên tận dụng cơ hội này để gặp thần tượng. Em rất hào hứng, chờ đợi đêm nhạc bắt đầu, tận mắt thấy thần tượng trên sân khấu”, Ngọc Thư nói.

Vị trí sát hàng rào giúp người hâm mộ có thể nhìn nghệ sĩ ở khoảng cách gần. Để giữ chỗ, Thư và các bạn chọn đến sớm, dù chương trình chính thức diễn ra vào buổi tối.

Bảo Hân - sinh năm 2007, đến từ Cao Bằng - cho biết đã chọn Chạm Việt Nam 2 thay vì đi xem concert Big Bang. Cô nói CoolKid là ưu tiên hàng đầu trong lần lựa chọn này.

“Ngồi đây từ sáng sớm, đã có giây phút em muốn bỏ cuộc nhưng vẫn tiếp tục bám rào. Hiện tại, em rất hào hứng, chờ đợi. Em chuẩn bị quà cho thần tượng”, Bảo Hân chia sẻ.

Sau nhiều giờ chờ, điều Hân mong nhất là được thấy CoolKid xuất hiện và thưởng thức phần biểu diễn trực tiếp. Cô kỳ vọng đây là “đêm nhạc siêu bùng nổ”.

Khoảng thời gian đợi chương trình bắt đầu còn mang đến những cuộc gặp gỡ. Bảo Hân cho biết đã làm quen, kết bạn với nhiều người cùng yêu thích CoolKid ngay tại khu vực sân khấu.

25/10/2026 18:57

report Cảnh tượng chưa từng có trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.

Ba chương nghệ thuật kết nối âm nhạc truyền thống, những giai điệu hiện đại và thông điệp sống xanh, hứa hẹn tạo nên hành trình âm nhạc đa sắc màu.

Ngay từ buổi tổng duyệt, không khí chuẩn bị cho chương trình đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Giữa thời tiết nắng nóng, rapper Pháp Kiều, CoolKid và các nghệ sĩ có mặt tại khu vực sân khấu để hoàn thiện các khâu chuẩn bị. Họ được nhiều khán giả vây quanh, tặng hoa trước giờ biểu diễn.

Xuyên suốt ba chương nghệ thuật, chương trình kết hợp nhiều thể loại âm nhạc, từ những ca khúc mang âm hưởng truyền thống đến pop, rap và nhạc điện tử. Sự đa dạng trong danh sách nghệ sĩ góp phần tạo nên một chương trình hướng đến nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Với thông điệp Mỗi cú chạm công nghệ là một bước tiến đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai xanh và bền vững, đêm nhạc được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa, giải trí của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.