Pháp Kiều tung hậu trường thu âm 'Mamma Mia' với HIEUTHUHAI, tạo hình cực slay

Concert Mắt Nhắm Mắt Mở D-3 khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ đối với HIEUTHUHAI và người hâm mộ. Đáng chú ý, màn kết hợp cùng Pháp Kiều trên sân khấu Mamma Mia nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Là một người hâm mộ HIEUTHUHAI từ trước, Pháp Kiều có cơ hội đứng chung sân khấu với thần tượng ngay trong concert đầu tiên củanam nghệ sĩ. Đây không chỉ là một màn trình diễn đặc biệt mà còn là dấu mốc đáng nhớ của cả hai.

Qua video hậu trường được Pháp Kiều chia sẻ, có thể thấy dù lịch trình cá nhân bận rộn, Pháp Kiều vẫn tranh thủ đến phòng thu để thực hiện phần rap cùng HIEUTHUHAI ngay sau khi kết thúc bữa tiệc Halloween. Đáng chú ý, Pháp Kiều vẫn giữ nguyên lớp hóa trang khi thu âm trong khi HIEUTHUHAI xuất hiện với trang phục giản dị, tạo nên hình ảnh vừa chuyên nghiệp, vừa có phần hài hước khiến khán giả thích thú.

Thực tế, cơ duyên giữa Pháp Kiều và HIEUTHUHAI đã bắt đầu từ năm 2022. Khi ấy, Pháp Kiều từng đăng tải một video đoạn rap do chính mình sáng tác trên nền nhạc MAMMA MIA. Đoạn video đã giúp HIEUTHUHAI biết đến Pháp Kiều và mở ra sự kết nối giữa cả hai nghệ sĩ. Sau nhiều năm, phần rap ấy đã có dịp được tái hiện với một phiên bản đặc biệt, khi chính Kiều được trực tiếp hòa giọng cùng thần tượng của mình.

Pháp Kiều đã từng duet open verse MAMMA MIA cùng Hieuthuhai. Nguồn: @tuxuyen812

Hành trình đu idol thành công của Pháp Kiều khiến người hâm mộ không khỏi thích thú và ngưỡng mộ. Từ một người hâm mộ cover ca khúc của thần tượng trên mạng xã hội, Kiều nay đã có cơ hội trực tiếp góp giọng và đứng chung sân khấu với nghệ sĩ mình yêu mến. Câu chuyện cũng trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp của Concert Mắt Nhắm Mắt Mở D-3, khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến mối quan hệ dễ thương của cả hai.