Pháp Kiều ôm Dương Domic trên lưng ngựa, Wren Evans, Cody mặc áo ren nhảy

Tối 14/11, đêm 3 của Tinh hà say hi concert diễn ra tại Hà Nội. MC Trấn Thành tiếp tục vắng mặt, 24 "anh trai" tự giao lưu với người hâm mộ. "Anh cả" của dàn ca sĩ - Song Luân là người đứng ra giao lưu, dẫn dắt đàn em tương tác với khán giả. Ngay từ sáng, số đông người hâm mộ đã tập trung tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - nơi diễn ra concert để xếp hàng.

Mở màn đêm nhạc, dàn "anh trai" xuất hiện cùng bản phối kết hợp 16 ca khúc solo và nhóm, nối tiếp là ca khúc chủ đề Together we shine. Các giọng ca lần lượt gửi lời chào và "thả thính" người hâm mộ Hà Nội. Sơn.K táo bạo bày tỏ mong muốn được làm cha qua bài thơ ngẫu hứng, khiến cả sân khấu bất ngờ.

Đêm diễn ở Hà Nội có thời lượng dài hơn 2 concert trước ở TPHCM.

Trong hơn 3 tiếng, các "anh trai" mang tới loạt hit từ chương trình như Secret, MVP, IDNAT, Thế giới của anh, Xoay vòng, 50 cuộc gọi nhỡ, Thêu hoa dệt gấm, Trễ giờ cơm, Bad night... Concert có nhiều bản phối mới, cùng những màn dàn dựng, tương tác trực tiếp khác biệt, dành riêng cho khán giả Hà Nội.

Trên nền tảng Threads, một bộ phận khán giả tham gia cả 2 đêm concert ở TPHCM bày tỏ sự tiếc nuối khi đêm nhạc ở Hà Nội được đầu tư hơn, từ màn hình LED tự động, các ca khúc đều có "secret" (phần bí mật), setlist và thời lượng concert dài hơn, concept sân khấu hoành tráng hơn...

Nhiều tiết mục được làm mới ở concert đêm 3.

Phân đoạn nhảy trên sân khấu nước ở tiết mục "MVP":

Tiết mục Xoay vòng có sự xuất hiện của 4 mascot. MVP có phân đoạn solo piano của Wren Evans. Các giọng ca của Thêu hoa dệt gấm tổ chức màn xin xăm, xem quẻ. Ở 50 cuộc gọi nhỡ, thay vì mang tới màn đốt váy cưới như các tiết mục trước, dàn "anh trai" giới thiệu đoạn kết mới. Xuyên suốt tiết mục, các nghệ sĩ xuất hiện tại nhiều khu vực khán đài để tương tác trực tiếp, tặng quà cho khán giả.

DILLAN, Xuân Định KY, WEAN, KIMLONG hoá trang thành điệp viên, Aladdin, ông già Noel, "boy phố" trong Cô đơn anh cũng vui. Ở Sau hình bóng ấy, Dương Domic, CAPTAIN BOY, Jaysonlei, Cody Nam Võ hóa thái giám đi tìm cô Tấm, mang các đôi hài nhiều kích cỡ cho các khán giả ướm thử.

Nhóm Trễ giờ cơm mang lên sân khấu các món ăn đặc sản quê nhà của từng thành viên như bánh nậm, bánh bèo, mắm chua Huế, tỏi Lý Sơn, bánh tai Phú Thọ. Tiết mục chiếu hình ảnh bố mẹ cùng những lời nhắn gửi, động viên đến các giọng ca lên màn hình LED.

Dàn 'anh trai' tự giao lưu với khán giả mà không có MC Trấn Thành.

Dương Domic cưỡi ngựa, chở Pháp Kiều để mở màn Bad night. Khi con ngựa có dấu hiệu không bình tĩnh, vùng vằng, khiến cả hai có khả năng bị ngã, Dương Domic trấn an Pháp Kiều, nhanh chóng giữ được dây cương.

Trên mạng xã hội, khán giả phản ứng về việc mang ngựa lên sân khấu. Ngựa có thính giác nhạy bén, thị giác đặc thù khó thích nghi với ánh sáng thay đổi đột ngột, nên ánh sáng chói, âm thanh lớn, nhiều tạp âm tại concert khiến ngựa dễ bị đau, mất kiểm soát, dù đã có người huấn luyện đi cùng. Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Dương Domic, Pháp Kiều.

Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CONGB, CAPTAIN BOY và buitruonglinh lần đầu mang tới 5 tiết mục solo: Top 1, Vô tình đánh rơi, Chờ chút…, Tell me why, Casting.

Tiết mục solo của Quang Hùng:

Khép lại chương trình, 24 "anh trai" đồng diễn ca khúc do Dương Domic sáng tác - 24ever. Trước khi kết thúc đêm nhạc, 12 giọng ca của liên quân Dương Domic bất ngờ mời 12 khán giả may mắn lên sân khấu khiêu vũ.

Concert đêm 5 sẽ được diễn ra vào tối nay.

2 đêm concert liên tiếp được tổ chức ở Hà Nội.

Ảnh, video: BTC