Pháp huy động các lực lượng để bảo đảm an ninh cho đợt biểu tình mới

Trước thềm cuộc biểu tình ngày 24/10, nhiều cửa hiệu ở Paris phải gia cố mặt tiền và cũng là điều kiện bắt buộc để bảo đảm yêu cầu bồi thường nếu xảy ra thiệt hại do đập phá và cướp của. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Hôm nay dự kiến sẽ diễn ra đợt biểu tình mới, do vậy Chính phủ Pháp triển khai tới 70 nghìn cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa cùng với trực thăng và xe bọc thép để bảo đảm không diễn ra bạo loạn nghiêm trọng như ngày 17 và 18/10, đồng thời cảnh báo rằng chỉ những cuộc biểu tình do các công đoàn tổ chức và được chấp thuận mới được phép diễn ra.

Trước đó vào ngày 17/10 đã diễn ra đợt biểu tình toàn quốc với sự tham gia của các tổ chức công đoàn, học sinh sinh viên, các hiệp hội nông dân đến những người theo phong trào “Áo Vàng”. Tuy nhiên bên lề các cuộc biểu tình ôn hòa, các vụ bạo loạn và cướp phá nghiêm trọng đã xảy ra tại nhiều thành phố, nhằm vào các cơ sở công lập và trụ sở chính quyền.

Nhiều khu phố thương mại tại Paris đồng loạt chuyển sang trạng thái "cố thủ". Sự gia tăng các biện pháp phòng vệ tự phát này là nhằm tránh thiệt hại nặng nề do nạn đập phá, hôi của xảy ra trong các cuộc biểu tình cuối tuần trước. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Do tình hình an ninh diễn biến phức tạp, trong mấy ngày qua, Tổng thống và Thủ tướng Pháp đã chủ trì các cuộc họp liên bộ để xem xét các giải pháp nhằm “hạ nhiệt” phong trào biểu tình hiện nay cũng như các biện pháp cứng rắn để phòng ngừa bạo loạn.

Ngày 23/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc phòng để thảo luận các biện pháp an ninh bổ sung, ngoài các lệnh giới nghiêm và lệnh cấm biểu tình đã được ban hành từ đầu tuần. Tổng thống Pháp cũng đã kêu gọi xử lý "một cách nghiêm khắc nhất" các "hành vi phạm pháp".

Về đợt biểu tình ngày 24/10 hay còn gọi là “Ngày hành động thứ hai/Hồi II” do phong trào “Áo Vàng” kêu gọi, Tổng thống Pháp cảnh báo rằng chỉ những cuộc biểu tình do các công đoàn chính thức đứng ra đăng ký và chịu trách nhiệm mới được phép diễn ra và sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt.

Đối với công tác bảo đảm an ninh trong ngày biểu tình 24/10, chiến dịch an ninh với “quy mô lớn và cơ động hơn” sẽ được triển khai, với sự hỗ trợ của lực lượng tuần tra quân sự (Chiến dịch Sentinelle – được thành lập năm 2015 khi xảy ra khủng bố và hiện vẫn hoạt động để xử lý các cuộc khủng hoảng lớn ở Pháp). Lực lượng tuần tra Sentinelle, thuộc quân đội Pháp, sẽ đảm nhận một số nhiệm vụ an ninh để lực lượng cảnh sát đối phó với những đối tượng có thể gây bạo loạn, phá hoại và những phần tử gây rối trật tự khác.

Siêu thị trong thành phố cũng phải được bịt kín bằng các tấm gỗ ép cứng. Nhiều cửa hàng và nhà hàng dọc tuyến diễu hành đóng cửa hoàn toàn trong ngày 24/10. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Để tránh nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát như ngày 17/10 do đánh giá thấp quy mô và diễn biến phức tạp từ biểu tình, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez còn bổ sung các đơn vị tinh nhuệ, gồm các lực lượng đặc nhiệm, các đội phản ứng nhanh và trinh sát của Pháp (RAID, BRI, GIGN).

Biểu tình cũng bị cấm ở những khu vực nhạy cảm mang tính chính trị và du lịch như Điện Élysée, Phủ Thủ tướng, Hạ viện và Thượng viện, Đại lộ Champs-Élysées, Bảo tàng Louvre, các nhà ga và trung tâm thương mại lớn cùng các quảng trường lớn như Bastille, République.

Tại Paris và vùng phụ cận, nhiều biện pháp hạn chế đã được áp đặt như cấm vận chuyển nhiên liệu, chất dễ cháy, pháo hoa và cấm mang thiết bị bảo hộ gần trường học. Bộ Nội vụ Pháp cũng yêu cầu các tỉnh trưởng cấm những cuộc biểu tình không bảo đảm điều kiện an ninh.

Một số cửa hàng đồ hiệu, bán lẻ điện thoại, đồ điện tử và trang sức tạm thời sơ tán các mặt hàng có giá trị cao khỏi tủ kính trưng bày ra kho an toàn, hoặc phải ký hợp đồng khẩn cấp với các công ty an ninh tư nhân. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Một số khu vực ở các thành phố lớn gồm Paris, Lyon và Marseille tiếp tục duy trì lệnh giới nghiêm cục bộ cho tới đầu tuần sau. Tại Lyon, 40 nhân viên an ninh tư nhân sẽ được triển khai ở các khu vực “nhạy cảm” ở trung tâm thành phố để giám sát và bảo vệ các doanh nghiệp, ngăn chặn các hành động “xâm nhập, trộm cắp và phá hoại”.

Hoạt động văn hóa và du lịch bị ảnh hưởng nhiều do lệnh giới nghiêm và hạn chế hoạt động trước ngày biểu tình 24/10, nhất là ở các thành phố lớn như Paris, Lyon, Marseille, Lille và Bordeaux. Nhiều rạp chiếu phim cùng với nhà hát, bảo tàng, hội chợ và phòng trưng bày nghệ thuật phải đóng cửa từ chiều 23/10.