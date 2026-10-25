Pháp huy động 70.000 nhân viên an ninh, bắt giữ hơn 1.300 người

Ô tô và ảnh sát chống bạo động ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chính quyền Pháp đã huy động khoảng 70.000 nhân viên an ninh để kiểm soát các cuộc biểu tình trên toàn quốc ngày 24/10.

Hơn 1.300 người đã bị bắt giữ trong bối cảnh xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại nhiều thành phố, buộc lực lượng chức năng triển khai hơi cay, vòi rồng và tăng cường kiểm tra an ninh.

Theo các nguồn tin tại Pháp, hơn 400.000 người đã tham gia tuần hành trên cả nước trong ngày 24/10. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, đụng độ vẫn xảy ra tại Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse và Rennes.

Tại thủ đô Paris, cảnh sát chống bạo động sử dụng hơi cay và tiến vào đám đông ở khu vực Porte de Vincennes. Cảnh sát cũng triển khai xe vòi rồng nhằm giải tán đám đông và kiểm tra những người di chuyển qua quảng trường Nation gần đó.

Nhà chức trách tăng cường an ninh sau khi các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt cuối tuần trước biến thành bạo lực và cướp phá tại nhiều địa phương. Ngoài lực lượng cảnh sát và hiến binh, quân nhân thuộc chiến dịch Sentinelle cũng được triển khai để bảo vệ các địa điểm trọng yếu, nhằm giảm áp lực cho lực lượng an ninh.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez đã cảm ơn các cơ quan chức năng và lực lượng thực thi nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh các hành động gây rối khi cuộc tuần hành kết thúc là "không thể chấp nhận được".

Tại Orléans, miền Trung nước Pháp, chính quyền cũng triển khai 3.000 nhân viên an ninh và cứu hộ để bảo đảm trật tự trong thời gian diễn ra đại hội của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN).

Khoảng 13.000 người đã tuần hành tại thành phố này ngày 24/10, trong đó có những người ủng hộ RN và các nhóm biểu tình phản đối. Ngày 25/10, RN lại tổ chức một cuộc mít tinh lớn nhằm khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Marine Le Pen.

Trong khi đó, phong trào Áo vàng kêu gọi tổ chức thêm các cuộc biểu tình vào ngày 31/10.