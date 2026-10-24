Pháp huy động 70.000 cảnh sát trước nguy cơ bạo loạn diện rộng

Theo Al Jazeera, chính quyền Pháp quyết định huy động khoảng 70.000 cảnh sát trên toàn quốc trong ngày 24/10, nhằm ứng phó với làn sóng biểu tình dự kiến diễn ra tại nhiều thành phố lớn. Quy mô huy động lực lượng lần này tăng khoảng 10.000 người so với cuối tuần trước, khi các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn, cướp bóc tại một số khu vực.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết lực lượng được huy động bao gồm các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ, cảnh sát cưỡi ngựa, trực thăng, máy bay không người lái, xe bọc thép và xe phun vòi rồng. Giới chức Pháp lo ngại các nhóm cực đoan có thể lợi dụng biểu tình để thực hiện hành vi phá hoại, tấn công các cơ sở công cộng.

“Chúng tôi sẽ không khoan nhượng với những kẻ gây bạo loạn, cướp bóc và bất kỳ ai thực hiện hành vi bạo lực”, ông Nunez tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 23/10.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình tại Paris ngày 17/10. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cảnh báo một số nhóm đang sử dụng mạng xã hội để kêu gọi người biểu tình tấn công các tòa nhà công cộng. Ông nhấn mạnh lực lượng an ninh sẽ tăng cường cảnh giác và kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm.

Trước tình hình căng thẳng, Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến triệu tập cuộc họp Hội đồng Quốc phòng với sự tham gia của các bộ trưởng và quan chức cấp cao. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron sẽ công bố thêm các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh sau cuộc họp.

Trong những tuần gần đây, các cuộc biểu tình của học sinh phản đối điều kiện học tập tại trường học đã thu hút thêm nhiều nhóm khác tham gia, trong đó có những người bất bình về chi phí sinh hoạt tăng cao và nhiều vấn đề xã hội khác.

Theo thống kê được Al Jazeera dẫn lại, hơn 500.000 người đã tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp vào ngày 17/10. Một số cuộc tuần hành xảy ra bạo lực, đập phá và cướp bóc. Bộ Tư pháp Pháp cho biết khoảng 2.700 người đã bị bắt giữ kể từ thời điểm đó.

Để ngăn nguy cơ tái diễn tình trạng hỗn loạn, nhiều thành phố lớn đã áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Thủ đô Paris gia hạn lệnh giới nghiêm ban đêm đến ngày 26/10. Thành phố Lyon cấm tụ tập tại các khu vực trung tâm, đồng thời hạn chế hoạt động giao thông công cộng.

Bất chấp những hạn chế, Liên đoàn Sinh viên Quốc gia Pháp (UNEF) vẫn kêu gọi người dân xuống đường trong ngày 24/10. Phong trào Áo vàng, từng gây ra làn sóng biểu tình lớn tại Pháp từ năm 2018, cũng lên kế hoạch tuần hành qua trung tâm Paris.

Theo Reuters, cảnh sát Paris chỉ cấp phép cho một cuộc biểu tình của công đoàn trên tuyến đường được giới hạn, đồng thời bác bỏ đề nghị tổ chức tuần hành của UNEF và phong trào Áo vàng. Tuy nhiên, UNEF khẳng định các hoạt động biểu tình vẫn sẽ tiếp tục.