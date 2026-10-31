Pháp huy động 70.000 cảnh sát đối phó nguy cơ bạo loạn dịp Halloween

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết lực lượng an ninh đã được tăng cường để đối phó với nguy cơ bất ổn được đánh giá ở mức “rất cao”.

Nhiều cửa hàng tại Paris gia cố mặt tiền trước các cuộc biểu tình trong tháng 10-2026. Ảnh: Reuters

“Tất cả lực lượng đều được huy động để bảo đảm phản ứng hết sức kiên quyết trước bất kỳ hành vi gây rối nào”, Reuters dẫn lời ông Nunez.

Nhà chức trách đặc biệt cảnh giác trước khả năng các đối tượng gây rối lợi dụng mặt nạ Halloween để che giấu danh tính. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, cảnh sát có thể áp dụng lệnh cấm che mặt nếu trật tự công cộng bị đe dọa.

Tại Paris, lộ trình cuộc biểu tình chính đã được điều chỉnh ngay trước giờ tuần hành. Sáng 31-10, cơ quan tài phán hành chính cao nhất của Pháp hủy quyết định cho phép đoàn biểu tình di chuyển từ quảng trường Bastille đến quảng trường Nation ở khu vực trung tâm thủ đô.

Thay vào đó, đoàn tuần hành phải đi theo tuyến từ Porte de Bagnolet đến Porte de Charenton, thuộc khu vực ngoại vi phía đông Paris. Quyết định được đưa ra sau khi cảnh sát Paris kháng cáo vì lo ngại nguy cơ mất trật tự.

Các biện pháp kiểm soát giao thông cũng được tăng cường. Khoảng 40 ga metro tại Paris đóng cửa hoặc tạm ngừng đón trả khách, trong khi một số khu vực áp dụng hạn chế đi lại vào ban đêm để bảo đảm an ninh.

Làn sóng biểu tình tại Pháp bắt đầu từ cuối tháng 9, ban đầu thu hút nhiều học sinh, sinh viên bất bình trước tình trạng trường học xuống cấp, lớp học đông và hệ thống tuyển sinh đại học bị cho là thiếu công bằng.

Phong trào sau đó mở rộng với sự tham gia của các tổ chức công đoàn và lực lượng “Áo vàng”, vốn nổi lên từ năm 2018 qua các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt và chính sách nhiên liệu. Các yêu cầu của người biểu tình dần mở rộng sang vấn đề đời sống và chất lượng dịch vụ công.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đang thảo luận ngân sách năm 2027. Với nợ công tiến gần 120% GDP và chi phí vay gia tăng, Paris chịu sức ép phải kiểm soát chi tiêu, trong khi những bất bình đẳng xã hội tiếp tục kéo dài.

Bất ổn cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Nhiều cửa hàng tại Paris và các thành phố khác đã gia cố cửa kính, dựng tấm chắn bảo vệ trước nguy cơ bạo loạn và cướp phá.

“Hoạt động thương mại tại các trung tâm thành phố gần như đình trệ”, Reuters dẫn lời Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp Alain Di Crescenzo. Theo ông, những tuần bất ổn vừa qua đã gây sức ép lớn lên các doanh nghiệp bán lẻ.

Phòng Thương mại Pháp ước tính các nhà bán lẻ đã thiệt hại hơn 1 tỷ euro, tương đương khoảng 1,1 tỷ USD, do làn sóng biểu tình kéo dài.

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