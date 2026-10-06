Pháp huấn luyện phi công Ukraine trên tiêm kích Rafale

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/10, Tổng thống Macron khẳng định Pháp và châu Âu sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm hỗ trợ Ukraine, đồng thời tìm mọi cơ hội để bảo vệ dân thường, giảm căng thẳng và thúc đẩy một nền hòa bình công bằng, lâu dài.

Tổng thống Macron cũng cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp cụ thể, trong đó có việc hỗ trợ Ukraine đánh chặn thiết bị bay không người lái và đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Ông khẳng định Pháp sẽ không thay đổi lập trường trước sức ép và các động thái gia tăng căng thẳng từ phía Nga.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết các gói hỗ trợ quốc phòng mới của Pháp đang được chuẩn bị. Theo đó, các phi công Ukraine cũng sẽ sớm bắt đầu huấn luyện tại Pháp trên máy bay chiến đấu Rafale. Theo ông Zelensky, hai bên đồng thời thảo luận kế hoạch sản xuất tại Ukraine một số loại tên lửa và bom hàng không của Pháp, cũng như chuẩn bị đưa hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo FREYJA vào hoạt động.

Trong diễn biến liên quan, chia sẻ với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews ngày 5/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington chưa quyết định thay đổi hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv sau khi Nga cảnh báo các cơ quan ngoại giao nước ngoài về nguy cơ tiếp tục hoạt động tại thủ đô của Ukraine. Ông Rubio tuyên bố Mỹ sẽ tự đánh giá mức độ an toàn của cơ quan ngoại giao và có thể điều chỉnh hoạt động nếu xuất hiện mối đe dọa cần thiết phải thay đổi biện pháp bảo đảm an ninh.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đã sử dụng mọi biện pháp có thể để cảnh báo các đại sứ quán nước ngoài về những nguy cơ khi tiếp tục hoạt động tại Kyiv, đồng thời cho rằng quyết định duy trì hay rời thủ đô của Ukraine thuộc về từng quốc gia.