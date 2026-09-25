Pháp hứa gửi quân, vũ khí tới Ảrập Xêút giữa căng thẳng với nhóm thân Iran

"Chúng tôi sẽ gửi các nguồn lực quân sự, cụ thể là binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ khu vực Yanbu", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên đài TF1 và France 2 hôm 24/9.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) chào đón Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman tại Điện Élysée ở Paris vào ngày 24/8. Ảnh: EPA

Tổng thống Pháp khẳng định các lực lượng nước này sẽ không tham gia chiến đấu mà chỉ bảo vệ cơ sở năng lượng chiến lược của Ảrập Xêút theo một thỏa thuận với Riyadh. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo đang hướng về phía Taif, nơi đặt một căn cứ không quân quan trọng của nước này và thành phố cảng chiến lược Yanbu.

Ông Macron cho biết trung tâm Yanbu, nơi xử lý hàng triệu thùng dầu, đã bị "hư hại rất nặng nề" trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trước đó của Houthi. Cảng Biển Đỏ này ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của Ảrập Xêút khi xung đột Mỹ - Iran hạn chế nghiêm trọng việc tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Hôm 24/9, Houthi tuyên bố đã tập kích một số "mục tiêu nhạy cảm" tại Ảrập Xêút, cụ thể là cơ sở hạ tầng của công ty dầu mỏ và khí đốt tự nhiên quốc gia Aramco ở Yanbu. Cùng ngày, truyền thông địa phương đưa tin một tổ hợp tên lửa Patriot do Hy Lạp vận hành, đang được triển khai tại Ảrập Xêút cũng giúp đánh chặn một tên lửa đạn đạo và một UAV ở khu vực lân cận Yanbu.

Houthi coi các vụ tấn công của họ là một phần của chiến dịch nhằm đánh bật lực lượng chính phủ được Ảrập Xêút hậu thuẫn khỏi Yemen, chấm dứt lệnh phong tỏa của Riyadh và khôi phục chủ quyền đất nước. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này cũng cảnh báo các cường quốc nước ngoài không nên tham gia vào chiến dịch của Ảrập Xêút.

Pháp là quốc gia mới nhất mà Riyadh tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự sau khi Mỹ từ chối can thiệp trực tiếp. Theo truyền thông Mỹ, đầu tháng này, Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công lực lượng Houthi, nhưng ông Trump từ chối.

Ông Trump cho rằng lực lượng Houthi vẫn "để hầu hết các tàu đi qua" Biển Đỏ và chỉ tập trung nhắm mục tiêu vào "một quốc gia duy nhất". Do đó, Washington đề nghị chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ Ảrập Xêút xác định mục tiêu, trong khi các lực lượng Mỹ vẫn tập trung vào cuộc xung đột với Iran.

Riyadh sau đó đã tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ Pháp, Anh, Pakistan và Ai Cập trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn của họ đang chịu nhiều áp lực. Anh đã đồng ý điều động máy bay tiếp nhiên liệu trên không RAF Voyager để hỗ trợ các hoạt động của Ảrập Xêút, bổ sung cho lực lượng và khí tài phòng không của Anh đang đồn trú tại vương quốc này. Pakistan, nước có hiệp ước phòng thủ chung với Ảrập Xêút, đã cam kết bảo vệ quốc gia này "bằng mọi giá", mặc dù Islamabad chưa công bố kế hoạch triển khai lực lượng chiến đấu mới.

Ai Cập đã cam kết dành cho Riyadh sự ủng hộ chính trị "vững chắc", nhưng chưa công bố bất kỳ khoản hỗ trợ quân sự nào. Italia cũng duy trì một phái bộ phòng không tại Ảrập Xêút. Một tiêm kích Eurofighter của Italia tại căn cứ không quân King Fahd, Ảrập Xêút đã bị hư hại trong một vụ bắn phá của Houthi vào tuần trước.