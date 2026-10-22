Pháp họp khẩn về an ninh, siết biện pháp ngăn chặn bạo lực

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ bạo lực ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22/10 chủ trì cuộc họp khẩn cấp về an ninh với sự tham gia của Thủ tướng Sébastien Lecornu, các bộ trưởng liên quan và toàn bộ cơ quan tình báo, nhằm rà soát những bất cập trong công tác dự báo, phòng ngừa và ứng phó với tình trạng bạo lực xảy ra bên lề các cuộc tuần hành ngày 17/10, đồng thời chuẩn bị phương án bảo đảm trật tự trong những ngày tới.

Cuộc họp diễn ra tại Điện Élysée tập trung đánh giá các biện pháp tình báo, dự báo nguy cơ và bố trí lực lượng an ninh trong những tuần tới, sau khi nhà chức trách thừa nhận đã đánh giá thấp quy mô huy động người tham gia ngày 17/10.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez trước đó dự kiến khoảng 200.000 người xuống đường, trong khi số người tham gia thực tế được ước tính từ 550.000 đến 800.000 người.

Gần 60.000 nhân viên an ninh đã được triển khai trên toàn quốc nhưng vẫn không ngăn chặn được các hành vi phá hoại và cướp bóc xảy ra bên lề các cuộc tuần hành.

Trước nguy cơ tái diễn bạo lực, Chính phủ Pháp dự kiến tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trong đợt tập trung ngày 24/10. Quân đội thuộc lực lượng Sentinelle cùng các đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động.

Quốc vụ khanh phụ trách Nội vụ Jean-Didier Berger cho biết quân số thực thi pháp luật sẽ tăng 20% so với ngày 17/10. Một số trung tâm đô thị đã áp dụng lệnh giới nghiêm trong đêm thứ ba liên tiếp, trong khi nhà chức trách cấm các cuộc tụ tập mới tại một số địa điểm.

Cùng ngày, Thủ tướng Lecornu dự kiến gặp đại diện các đảng phái trong Quốc hội để thảo luận về phương thức duy trì trật tự công cộng, cách thức ứng phó với bạo lực và bảo đảm an ninh tại các sự kiện chính trị. Thủ tướng nhấn mạnh bất đồng, tức giận hay tham vọng chính trị không thể là lý do biện minh cho bạo lực.

Thị trưởng Paris, Lyon và Marseille cũng được mời làm việc với chính phủ để yêu cầu giải trình về những thiếu sót trong công tác dự báo và bảo vệ người dân, đồng thời đề xuất thành lập ủy ban độc lập đánh giá phương án bảo đảm trật tự công cộng và quỹ quốc gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Pháp chịu sức ép phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phối hợp giữa các cơ quan và ngăn chặn hiệu quả các hành vi bạo lực, phá hoại tài sản.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh, chính quyền thành phố Lyon ngày 22/10 thông báo sẽ cấm tất cả các cuộc biểu tình, tuần hành tại thành phố trong ngày 24/10, nhằm ngăn nguy cơ tái diễn bạo lực sau các vụ đụng độ và cướp phá cuối tuần trước.

Trong các vụ việc ngày 17/10, khoảng 150-200 cửa hàng tại Lyon bị cướp phá, một văn phòng du lịch bị phóng hỏa và khoảng 200 người bị bắt giữ. Lệnh cấm được đưa ra trước đợt tuần hành mới trên toàn quốc do phong trào Áo vàng và các công đoàn kêu gọi nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao./.