Pháp họp khẩn về an ninh

Giới chức Pháp thừa nhận đã đánh giá thấp quy mô biểu tình khi số người xuống đường thực tế lên tới 800.000 người, vượt xa dự báo ban đầu. Mặc dù gần 60.000 nhân viên an ninh đã được triển khai, lực lượng chức năng vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn các hành vi phá hoại và cướp bóc.

Trước nguy cơ bạo lực tái diễn trong đợt tập trung đông người sắp tới, Chính phủ Pháp quyết định tăng quân số lực lượng thực thi pháp luật thêm 20%, huy động cả quân đội cùng các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự cuộc họp Hội đồng An ninh tại Điện Elysee, Paris, ngày 22/10/2026. (Ảnh: AP)

Một số đô thị cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm và cấm tụ tập tại các điểm nóng.

Cùng với đó, Thủ tướng Pháp sẽ làm việc với đại diện các đảng phái và thị trưởng các thành phố lớn để làm rõ trách nhiệm, đồng thời xem xét thành lập ủy ban độc lập nhằm đánh giá phương án bảo vệ trật tự công cộng.

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