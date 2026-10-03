Pháp hòa Italia 1-1: Kẻ 'phá bĩnh' ngày về của Zinedine Zidane

Ngày Zidane về nhà

Zinedine Zidane, trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp, trở lại Stade de France - sân đấu từng đưa ông lên đỉnh thế giới cách đây 28 năm.

Năm 1998, tiền vệ tài hoa sinh ra ở thành phố cảng Marseille cùng tuyển Pháp vô địch World Cup tại đây sau chiến thắng 3-0 trước Brazil.

Zidane ra mắt cương vị HLV trưởng Pháp trước khán giả nhà. Ảnh: FFF

Hai khoảnh khắc chói sáng của Zizou, trước 80.000 khán giả, giúp “Les Bleus” giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1 (27’, 45’+1). Bàn còn lại được Emmanuel Petit ghi trong thời gian bù giờ hiệp 2.

Lần này, Stade de France chào đón 77.118 khán giả. Sự trở lại của Zidane chiếm trọn mọi sự chú ý. Có thể khẳng định huyền thoại bóng đá Pháp trở về nhà, về ngôi đền của mình.

Ở đây, ngày 20/1/1998, chính ông ghi bàn trong trận giao hữu khánh thành sân vận động lớn nhất của Pháp, giúp “Les Bleus” thắng Tây Ban Nha 1-0.

Lần cuối cùng Zidane thi đấu cùng Pháp trên SVĐ nằm phía bắc thủ đô Paris là ngày 27/5/2006 khi chuẩn bị cho kỳ World Cup tại Đức. Đáng chú ý, đó cũng là cột mốc đánh dấu trận thứ 100 ông khoác áo màu Lam.

Thế nhưng, khoảnh khắc Zidane trở lại Paris và ra mắt vai trò mới cùng “Les Bleus” chỉ là kết quả hòa Italia 1-1. Đến trận thứ 3, Zizou đã bị chặn lại.

Olise một lần nữa tỏa sáng với siêu phẩm. Ảnh: FFF

Trớ trêu thay, Italia cũng là đối thủ cuối cùng của Zidane khi còn thi đấu. Ông chia tay sự nghiệp cầu thủ ở chung kết World Cup 2006, trận đấu mà đội bóng áo thiên thanh thắng trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1, và được nhớ đến bởi cú húc đầu vào Marco Materazzi.

Kết quả không như ý

Nhìn cách Italia thi đấu, khó ai nghĩ họ đã trải qua 12 năm không được góp mặt ở World Cup (2018, 2022, 2026). Nhưng Italia vẫn luôn là Italia.

Xem Azzurri như một đội bóng đã hết thời là điều liều lĩnh. Đội tuyển của Roberto Mancini đang từng bước tìm lại sức cạnh tranh, đưa ra lời cảnh báo bằng cơ hội rất rõ ràng của Moise Kean và không hề nao núng trước Pháp.

Đội chủ nhà có những thời điểm đánh mất hoàn toàn hình ảnh quen thuộc, bế tắc vì thiếu khoảng trống. Trong hiệp 1, với Michael Olise, Ousmane Dembele và Desire Doue trên hàng công, cùng Rayan Cherki và Rabiot ở tuyến giữa, Pháp không tạo được cơ hội nào đáng kể, ngoại trừ cú nửa tạt nửa sút của ngôi sao Bayern Munich đưa bóng dội xà ngang.

Bastoni thi đấu như một tiền đạo. Ảnh: ANSA

Thoải mái khi lùi sâu phòng ngự hơn là chủ động tổ chức tấn công, Italia đôi lúc gợi nhớ đến đội bóng áo thiên thanh từng trở thành cơn ác mộng của Zidane ở chung kết World Cup 2006. Đó là một tập thể gan lì, có ý tưởng rõ ràng và sở hữu Tonali làm chủ khu trung tuyến. Phía bên kia, hàng tiền vệ tuyển Pháp, vẫn thiếu sự phối hợp nhịp nhàng, không thể tạo lợi thế cho hàng công.

Frattesi chỉ cách bàn mở tỷ số cho Italia trong gang tấc. Sau đó, Moise Kean đã đánh bại Maignan từ tình huống bóng hai sau một quả phạt góc, khiến Stade de France lặng đi. Tuy nhiên, trọng tài xác nhận lỗi việt vị.

Sau giờ nghỉ, Pháp bước vào thế trận mất kiểm soát. Các cầu thủ của họ tỏa sáng hơn khi có khoảng trống, trong những trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt và khu trung tuyến không còn được kiểm soát chặt chẽ. Donnarumma trì hoãn bàn mở tỷ số của đội bóng Zidane bằng pha cứu thua khó tin trước Dembele. Giống như trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ, Olise lại xuất hiện.

Olise như được chạm vào bởi chiếc đũa thần, tổ chức bóng, sáng tạo, tăng tốc và tạo khác biệt. Một cú sút không thể cản phá, mang dấu ấn quen thuộc của anh - sau pha phối hợp đá phạt trực tiếp cùng Cherki - đưa bóng vào góc cao khiến Donnarumma bất động và Stade de France bùng nổ.

Donnarumma liên tục cứu thua xuất sắc. Ảnh: FIGC

Ngay cả khi nhận đòn đau, Italia cũng không đầu hàng. Vốn có truyền thống trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ, họ tiếp tục làm điều đó trước Pháp. Da Cunha và Rabiot phối hợp không ăn ý, còn Bastoni, lúc này có mặt ở vị trí tiền đạo thay vì trung vệ, băng lên đoạt bóng rồi đặt lòng chân trái đánh bại Maignan.

Mọi chuyện càng khó khăn với Pháp khi, sau hàng loạt pha cứu thua xuất sắc của Donnarumma, Upamecano bị truất quyền thi đấu vì vào tranh chấp chậm một nhịp với Kean. Sự xuất hiện của Camavinga giúp Pháp chơi vững vàng hơn. Nhưng tiền vệ Real Madrid cũng không thể vượt qua Donnarumma xuất chúng, người nhiều lần ngăn đội chủ nhà ghi bàn thứ 2.

Không thể lý giải trận hòa này nếu bỏ qua đóng góp của thủ môn Man City - đội đang chịu sóng gió với phán quyết vi phạm tài chính ở Premier League. Italia đứng vững bằng bản lĩnh từng làm nên tên tuổi của mình, còn Pháp của Zidane tiếp tục phơi bày những hạn chế về lối chơi tập thể.