Pháp hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực phát triển đường sắt tốc độ cao

Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam (VNRA), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và SNCF International đã tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, với khoản tài trợ lên tới 850.000 euro từ Quỹ Tăng cường năng lực kỹ thuật và Trao đổi kinh nghiệm (FEXTE) của AFD.

Trao chứng chỉ cho các học viên tham gia Chương trình hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao do AFD và SNCF phối hợp tổ chức. Ảnh: Liên Hà

Chương trình giúp 110 cán bộ Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch, xây dựng, quản lý, vận hành đường sắt hiện đại.

Với 6 học phần tổ chức tại Hà Nội, các khóa đào tạo thực tế tại Rabat (Maroc) và chuyến khảo sát, học tập tại Paris, chương trình tập trung trang bị những kiến thức, kinh nghiệm thiết thực về xây dựng, quản lý, vận hành cũng như bảo trì đường sắt tốc độ cao.

Kết quả đánh giá cho thấy hơn 90% học viên hài lòng với các học phần tại Hà Nội, trong khi tỷ lệ này đối với chuyến học tập tại Pháp đạt 98%.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Liên Hà

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret nhấn mạnh, hợp tác đường sắt giữa hai nước không chỉ dừng lại ở đào tạo nhân lực mà còn hướng tới chuyển giao công nghệ và cấp phép sản xuất tại Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống đường sắt thực sự “Made in Vietnam”, phục vụ nhu cầu phát triển trong nước trên cơ sở tiếp thu các tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật tiên tiến của châu Âu.

Đánh giá cao hiệu quả của chương trình, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho rằng, hoạt động đào tạo đã mang lại những kinh nghiệm quý báu, góp phần nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Việt Nam trong bối cảnh đất nước chuẩn bị triển khai các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn. Qua đó, hợp tác đường sắt tiếp tục được củng cố, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Pháp.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Liên Hà

Theo Thứ trưởng, về dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng mới và nâng cấp các tuyến hiện hữu, hình thành mạng lưới gồm 25 tuyến với tổng chiều dài hơn 6.700km. Để hiện thực hóa kế hoạch này, Việt Nam chú trọng phát triển công nghiệp đường sắt gắn với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, xây dựng và vận hành. Trong quá trình đó, Việt Nam mong muốn Chính phủ Pháp, AFD và các doanh nghiệp đường sắt Pháp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tăng cường hợp tác.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, Việt Nam đang triển khai kế hoạch đào tạo quy mô lớn với mục tiêu cung ứng ít nhất 35.000 nhân lực ngành đường sắt vào năm 2030 và tăng lên 70.000 người vào năm 2035. Đây là bước chuẩn bị chiến lược nhằm phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các tuyến đường sắt đô thị hiện đại. Tuyến đường sắt tốc độ cao có tổng chiều dài 1.541km, kết nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với thiết kế đường đôi, khổ tiêu chuẩn 1.435mm. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 350km/h, bao gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.713.540 tỷ đồng (tương đương 67,34 tỷ USD), dự án được triển khai theo hình thức đầu tư công và dự kiến khởi công vào tháng 12-2026.