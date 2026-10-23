Pháp hỗ trợ các trạm xăng nhỏ giảm giá nhiên liệu

Biển chỉ dẫn các loại nhiên liệu tại một trạm xăng của hãng TotalEnergies ở ngoại ô thủ đô Paris. Ảnh: Hữu Chiến – PV TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp ngày 22/10 đã công bố biện pháp hỗ trợ tài chính cho các trạm xăng nhỏ, độc lập ở khu vực nông thôn, nhằm giúp các cơ sở này có thể giảm giá nhiên liệu ngay từ đầu tháng 11.

Theo Bộ trưởng Thương mại Pháp Serge Papin, Nhà nước sẽ hoàn trả tiền lãi đối với các khoản vay tối đa 5.000 euro dành cho các trạm xăng đủ điều kiện. Khoản vay đóng vai trò như nguồn vốn lưu động tạm thời, giúp các trạm có thể hạ giá bán ngay cả khi chưa nhập được nhiên liệu với giá thấp hơn.

Biện pháp này nhằm bảo đảm các trạm xăng nhỏ có thể tham gia chương trình giảm giá dầu diesel mà Chính phủ Pháp dự kiến triển khai trong 3 tháng kể từ đầu tháng 11 tới. Theo kế hoạch được Thủ tướng Sébastien Lecornu công bố hồi đầu tháng 10, giá dầu diesel có thể giảm tới 0,18 euro/lít thông qua việc đưa ra thị trường 10 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ với giá ưu đãi.

Khó khăn đặt ra là các trạm xăng nhỏ ở nông thôn thường nhập nhiên liệu với tần suất thấp hơn các trạm thuộc những tập đoàn lớn. Trong khi đợt nhiên liệu giá thấp đầu tiên được đưa ra thị trường ngày 28/10, nhiều trạm lo ngại không kịp nhập nguồn hàng mới để giảm giá từ ngày 1/11.

Theo Chính phủ Pháp, chương trình hỗ trợ dự kiến áp dụng cho khoảng 350-500 trạm xăng độc lập ở khu vực nông thôn có lượng nhiên liệu bán ra dưới 1.200 m3/năm, đồng thời áp dụng tại các vùng lãnh thổ hải ngoại.

Người dân đổ nhiên liệu cho ô tô tại một trạm xăng ở Pháp. Ảnh: Hữu Chiến – PV TTXVN tại Pháp

Các trạm đủ điều kiện có thể vay vốn tại ngân hàng thông thường hoặc Ngân hàng Đầu tư công Pháp (Bpifrance). Với khoản vay 5.000 euro có lãi suất 7%, Nhà nước sẽ hỗ trợ 350 euro tiền lãi. Các hợp đồng vay được ký đến ngày 20/11/2026 có thể được hoàn trả phần lãi theo chương trình.

Đại diện Mobilians, tổ chức đại diện phần lớn các trạm xăng truyền thống ngoài hệ thống siêu thị, hoan nghênh biện pháp này, cho rằng nó sẽ góp phần bảo đảm mức giảm giá được thực hiện đồng đều giữa các trạm xăng ngay từ đầu tháng 11./.