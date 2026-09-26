Pháp hỗ trợ Ả rập Saudi bảo vệ trung tâm năng lượng Yanbu

Pháp sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Ả rập Saudi giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TF1 ngày 24-9, Tổng thống Macron cho biết Pháp đã hoàn tất các cuộc thảo luận với Ả rập Saudi về việc triển khai “các phương tiện quân sự” tới Yanbu, trong đó có binh sĩ, radar và các hệ thống phòng thủ. Pháp sẽ đánh giá tình hình để quyết định quy mô và phương thức hỗ trợ phù hợp.

Khi được hỏi về khả năng triển khai máy bay chiến đấu Rafale, Tổng thống Macron cho biết Paris sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế và nhu cầu bảo vệ cơ sở, đồng thời nhấn mạnh Pháp hiện có một số máy bay loại này tại khu vực.

Tổng thống Macron khẳng định mục tiêu của Pháp là bảo vệ các cơ sở dầu mỏ tại Yanbu, không phải tham gia vào cuộc xung đột. Ông đồng thời nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là góp phần hạ nhiệt sức ép đối với thị trường năng lượng, bảo đảm lưu thông hàng hóa và giao thông tại Trung Đông.

Động thái của Pháp diễn ra sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Riyadh và Yanbu, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa lực lượng này và Ả rập Saudi.

Trước đó, Ả rập Saudi cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo nhằm vào Riyadh, trong khi các hoạt động quân sự của Ả rập Saudi nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen tiếp tục diễn ra.

Tình hình an ninh khu vực Trung Đông tiếp tục phức tạp, trong đó căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được tháo gỡ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24-9 tuyên bố Tehran sẵn sàng giải quyết những bất đồng với Washington thông qua đối thoại và khẳng định Iran không muốn tiếp tục chiến tranh.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Pezeshkian cho rằng Mỹ cần lựa chọn việc chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định Iran chưa bao giờ tìm kiếm chiến tranh và sẵn sàng giải quyết các tranh chấp bằng đàm phán. Ông cũng cáo buộc Israel góp phần làm gia tăng xung đột.

Về vấn đề hạt nhân, nhà lãnh đạo Iran tiếp tục khẳng định Tehran không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Ông cho biết Iran sẵn sàng hạ mức độ làm giàu uranium và chấp nhận cơ chế xác minh quốc tế nhằm góp phần giảm căng thẳng. Những tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pezeshkian phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông bác bỏ yêu cầu Iran đầu hàng trước sức ép của Mỹ, đồng thời để ngỏ khả năng giải quyết bất đồng thông qua con đường ngoại giao.

Trong khi Iran phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, sức ép ngoại giao đối với nước này vẫn tiếp tục gia tăng. Bộ Ngoại giao Colombia ngày 24-9 tuyên bố nước này đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran từ ngày 19-9, trong khi vẫn duy trì quan hệ lãnh sự.

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