Pháp hé lộ tàu khu trục tàng hình 10.000 tấn, mang hơn 100 tên lửa và chỉ huy hạm đội UAV

Ảnh đồ họa tàu khu trục tàng hình SCX26 của Pháp. Ảnh: MW.

Tập đoàn đóng tàu Naval Group của Pháp vừa giới thiệu SCX26, ý tưởng tàu khu trục tàng hình thế hệ tương lai, được thiết kế để trở thành trung tâm chỉ huy phối hợp giữa các chiến hạm có người lái và số lượng lớn phương tiện không người lái hoạt động trên không, mặt nước và dưới nước.

Được công bố tại triển lãm Euronaval 2026 ở Paris hôm 3/11, SCX26 kết hợp kho tên lửa quy mô lớn, mạng lưới cảm biến phân tán cùng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ triển khai, thu hồi và bảo dưỡng UAV cũng như các phương tiện không người lái khác.

Naval Group nhấn mạnh đây là ý tưởng tàu trình diễn công nghệ và nghiên cứu, không phải một chiến hạm sắp được đưa vào đóng mới. Thông qua thiết kế này, tập đoàn muốn nghiên cứu hướng phát triển của tàu chiến mặt nước trước những mối đe dọa mới và tiến bộ trong công nghệ tự động hóa.

SCX26 có chiều dài khoảng 170 m, lượng giãn nước toàn tải ước tính 8.000-10.000 tấn. Naval Group đặt mục tiêu tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động lên tới 8.000 hải lý. Tàu dự kiến sử dụng hệ thống động lực kết hợp diesel-điện và turbine khí (CODLAG).

Với kích thước này, SCX26 lớn hơn các khinh hạm FDI hiện có của Pháp và thuộc nhóm tàu chiến mặt nước cỡ lớn, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, chống ngầm và tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa.

Theo các thông tin được công bố, ý tưởng SCX26 đã vượt qua giai đoạn phác thảo ban đầu và được đưa vào thử nghiệm mô hình thủy động lực học. Tuy nhiên, Naval Group chưa công bố kế hoạch đóng tàu hay cam kết đặt hàng.

Một trong những đặc điểm khác biệt nhất của SCX26 là kiến trúc thượng tầng gồm hai cụm đảo tách biệt. Hai cấu trúc được bố trí cách xa nhau, tích hợp đài chỉ huy, cột buồm và hệ thống radar. Thay vì tập trung toàn bộ cảm biến và chức năng điều khiển vào một khối thượng tầng duy nhất, thiết kế này phân tán các hệ thống quan trọng trên tàu, qua đó tăng khả năng dự phòng nếu một số thiết bị bị hư hại.

Tàu khu trục FREMM của Hải quân Pháp, hiện là lớp tàu chiến mặt nước hiện đại nhất của hải quân nước này. Ảnh: MW.

Tham vọng thu hẹp khoảng cách với tàu chiến Mỹ và châu Á

Hiện vẫn chưa rõ chương trình SCX26 có thể đảo ngược xu hướng suy giảm vị thế của các tàu chiến mặt nước châu Âu đến mức nào.

Trong nhiều thập kỷ, các tàu khu trục châu Âu gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng cạnh tranh với những chiến hạm mặt nước tiên tiến nhất do Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc phát triển. Khoảng cách thể hiện rõ nhất ở sức chứa tên lửa, khả năng duy trì sức mạnh chiến đấu trong thời gian dài và năng lực tác chiến độc lập trong các cuộc xung đột hải quân cường độ cao.

Năng lực chiến đấu mà tàu chiến châu Âu có thể duy trì trong những cuộc giao tranh kéo dài ngày càng tụt lại so với các đối thủ hàng đầu thế giới. Nguyên nhân không chỉ nằm ở những hạn chế trong thiết kế và kỹ thuật hàng hải, mà còn bắt nguồn từ nhiều thập kỷ chi tiêu quốc phòng suy giảm, hoạt động mua sắm vũ khí bị phân tán, số lượng tàu đóng mới không đủ lớn và việc chưa ưu tiên đúng mức các yêu cầu của chiến tranh trên biển quy mô lớn.

Sự khác biệt càng rõ khi so sánh quá trình phát triển tàu khu trục châu Âu với lớp tàu Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, cũng như các lớp Type 052D và Type 055 của Trung Quốc. Những chương trình này được hưởng lợi từ hàng chục năm đầu tư liên tục và nền tảng công nghệ vững chắc hơn nhiều.

Bất lợi dễ nhận thấy nhất có thể đo đếm bằng số lượng tên lửa mà mỗi tàu khu trục mang theo. Các tàu Arleigh Burke Flight III của Hải quân Mỹ được trang bị 96 ống phóng thẳng đứng Mk 41, trong khi tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc có tới 112 ống phóng.

Trong khi đó, một số tàu khu trục phòng không tiên tiến nhất châu Âu, gồm Type 45 của Anh và lớp Horizon do Pháp - Italy hợp tác phát triển, chỉ được thiết kế với 48 ô phóng tên lửa chính.

Chênh lệch này gây ra những hệ quả đáng kể về tác chiến, bởi chiến tranh hải quân hiện đại đòi hỏi mỗi chiến hạm phải có đủ số lượng tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt tấn công liên tiếp.

Các tàu khu trục của Mỹ và Đông Bắc Á cũng sở hữu tổ hợp vũ khí đa nhiệm hơn, có khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như phòng thủ tên lửa đạn đạo, tấn công mục tiêu trên bộ và chống hạm. Ngược lại, tàu khu trục châu Âu thường được thiết kế chuyên biệt cho một nhiệm vụ, chủ yếu là phòng không, trong khi năng lực ngay ở lĩnh vực này cũng bị đánh giá là kém hơn một số đối thủ nước ngoài.

Tàu khu trục lớp Type-055 của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hiện được coi là lớp tàu chiến mặt nước có khả năng nhất thế giới. Ảnh: MW.

SCX26 hướng tới kho tên lửa hơn 100 quả

Naval Group dự kiến trang bị cho SCX26 kho tên lửa phóng thẳng đứng quy mô lớn, với 12 cụm ống phóng Sylver được bố trí ở cả phần trước và phía sau tàu.

Tùy cấu hình, hệ thống này có thể mang tới 96 tên lửa, bao gồm tên lửa phòng không Aster 30 và tên lửa hành trình MdCN chuyên tấn công mục tiêu trên bộ.

Naval Group cũng đưa ra các phương án nâng tổng số tên lửa vượt mốc 100 quả, thông qua việc bố trí nhiều tên lửa CAMM trong cùng một ống phóng, sử dụng các bệ phóng Sylver NG thế hệ mới và lắp thêm cụm phóng tại khu vực trung tâm có thiết kế linh hoạt của tàu.

Ngoài ra, hai hệ thống phóng đa nhiệm Rampart sẽ bổ sung một lớp phòng thủ tầm gần. Các hệ thống này có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn, rocket dẫn đường và mồi bẫy nhằm đối phó với những mối đe dọa khác nhau.

Sức chứa tên lửa cuối cùng của SCX26 sẽ phụ thuộc vào cấu hình bệ phóng và tổ hợp vũ khí được lựa chọn.

Tham vọng của chương trình đang đặt ra những câu hỏi lớn về khả năng hiện thực hóa của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Tuy nhiên, nếu được triển khai thành công, SCX26 có thể góp phần hạn chế xu hướng suy giảm năng lực cạnh tranh của các chiến hạm mặt nước châu Âu.

Theo MW