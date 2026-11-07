Pháp: Hàng trăm nghìn người biểu tình, đình công trên toàn quốc

Người biểu tình tại Paris, Pháp, ngày 5-11. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 575.000 người đã tham gia biểu tình trên toàn quốc. Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) đưa ra con số cao hơn nhiều, khoảng 1,57 triệu người tại 207 thành phố. Các cuộc tuần hành lớn diễn ra ở Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon và nhiều địa phương khác. Phong trào quy tụ đông đảo người lao động, giáo viên, nhân viên giao thông, học sinh, sinh viên và những người nghỉ hưu. Các nhóm tham gia có những yêu cầu riêng nhưng cùng bày tỏ bất mãn trước chi phí sinh hoạt tăng cao, chênh lệch giàu nghèo và những gì họ cho là sự chậm trễ của chính phủ trong giải quyết các vấn đề xã hội.

Các công đoàn yêu cầu tăng lương và lương hưu. Trong đó, CGT đề xuất tăng ngay 10% lương tối thiểu, còn công đoàn CFDT yêu cầu nâng mức lương tối thiểu tháng thêm 100 euro. Các tổ chức sinh viên đòi tăng hơn 10 tỷ USD ngân sách giáo dục, đầu tư 1,5 tỷ USD cho cơ sở vật chất trường học và bổ sung 250.000 chỗ học đại học. Trong khi đó, phong trào Áo vàng tiếp tục yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ từ chức.

Đình công cũng gây gián đoạn hoạt động tại một số trường học, trường đại học và tuyến đường sắt. Theo ước tính của chính phủ, khoảng 13% nhân viên trường học tham gia đình công, trong khi gần 1/3 cơ sở giáo dục đại học bị ảnh hưởng. Hoạt động tại các bệnh viện nhìn chung vẫn được duy trì.

Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra tương đối ôn hòa, đụng độ giữa cảnh sát và các nhóm quá khích vẫn xảy ra tại Rennes, Nantes, Lyon và Marseille. Bộ Nội vụ Pháp cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 448 người. Riêng tại Lyon, các vụ đụng độ khiến 40 người bị thương, trong đó có 34 cảnh sát và hiến binh. Một số vụ phóng hỏa, phá hoại tài sản cũng được ghi nhận.

Trước sức ép từ phong trào biểu tình, Thủ tướng Sébastien Lecornu thông báo sẽ chủ trì hội nghị xã hội tại phủ Thủ tướng Matignon ngày 9-11, với sự tham gia của đại diện công đoàn và giới chủ, nhằm tìm giải pháp cải thiện tiền lương và sức mua. Tuy nhiên, các tổ chức biểu tình cho biết sẽ tiếp tục xuống đường trong những ngày tới, thậm chí kéo dài đến dịp Giáng sinh và cuộc bầu cử tổng thống vào mùa xuân năm sau. Điều này đặt chính phủ Pháp trước sức ép ngày càng lớn trong việc giải quyết những bất mãn về kinh tế và xã hội.