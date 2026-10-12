Pháp: Hai chuỗi siêu thị lớn chịu thiệt hại do bị tấn công mạng

Đại diện hai chuỗi siêu thị cho biết, khoảng 150-200 cửa hàng Intermarche cùng gần 100 cửa hàng Co-Copies U đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công chưa từng có này. Trong khi đó, truyền thông Pháp cho biết, E. Leclerc - chuỗi siêu thị lớn nhất của Pháp, cũng bị ảnh hưởng khi tin tặc “tìm cách kích hoạt từ xa quá trình rã đông cưỡng ép của hệ thống làm lạnh ở nhiều cửa hàng”. Nhiều nguồn tin cho biết, các "gã khổng lồ" bán lẻ khác là Carrefour Market và Monoprix đều bị ảnh hưởng, nhưng các công ty này vẫn chưa xác nhận.

Theo Giám đốc điều hành Co-Copies U, ông Dominique Schelcher, cuộc tấn công mạng đã ảnh hưởng đến hệ thống làm lạnh kể từ tối 11/10 theo giờ địa phương. Lên án vụ tấn công trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết các đội ngũ nhân viên của công ty đã được "huy động đầy đủ" để khôi phục tình hình nhanh nhất có thể. Ông kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ tấn công này.

Trong khi đó, đại diện Intermarche cho biết sẽ phải vứt bỏ tất cả những sản phẩm tươi và đông lạnh ở các chi nhánh bị ảnh hưởng; đồng thời lên án tình trạng lãng phí thực phẩm và tổn thất tài chính do vụ tấn công gây ra, song không cung cấp số liệu.

Văn phòng công tố Paris xác nhận đã mở một cuộc điều tra "vụ tấn công mạng quy mô lớn ảnh hưởng đến tủ lạnh của một số chuỗi bán lẻ thực phẩm lớn trên khắp nước Pháp". Các công tố viên Paris cho biết, vụ tấn công cũng gây ra hỏa hoạn, song không đề cập chi tiết.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về khả năng các cuộc tấn công mạng gây ra sự tàn phá trong mọi lĩnh vực ở châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước đã ra lệnh thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Pháp, đề phòng nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công kết hợp.