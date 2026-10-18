Pháp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Suffren thứ 5

Con tàu mang tên Rubis là một phần trong kế hoạch thay thế những tàu ngầm lớp Rubis đã cũ bằng thế hệ phương tiện tác chiến có khả năng hoạt động linh hoạt và hiện đại hơn.

Tàu ngầm mới đang được chế tạo. (Ảnh: NG)

"Với niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm cao, hôm nay chúng tôi đã chuyển giao chiếc Rubis, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Suffren thứ năm, lên bệ hạ thủy", ông Pierre Eric Pommellet, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Naval Group, cho biết. Ông nhấn mạnh cột mốc này đạt được chỉ 17 tháng sau khi tàu ngầm De Grasse được hạ thủy, thể hiện cam kết của tập đoàn đối với khách hàng.

Lớp Suffren được phát triển trong khuôn khổ chương trình Barracuda của Pháp, với tổng cộng 6 tàu dự kiến được đóng để thay thế đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Rubis. Chương trình hướng tới nâng cao khả năng tác chiến, độ linh hoạt và sức mạnh của lực lượng tàu ngầm thuộc Hải quân Pháp.

Việc đưa Rubis lên bệ hạ thủy diễn ra sau khi chiếc tàu thứ 4 của lớp Suffren, De Grasse, chính thức được biên chế vào tháng 6. Các tàu thuộc lớp này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có tác chiến đặc biệt. Mỗi tàu có thể chở tối đa 15 lính biệt kích, triển khai lực lượng thông qua khoang trú ẩn trên boong khô có thể tháo rời và phương tiện vận chuyển người nhái.

Nhờ đó, tàu có thể hỗ trợ các nhiệm vụ trinh sát bí mật, phá hoại, giải cứu con tin và những hoạt động đặc biệt khác trong môi trường tác chiến có mức độ đe dọa cao. Bên cạnh khả năng triển khai lực lượng, lớp Suffren còn được trang bị các hệ thống cảm biến, vũ khí và tác chiến điện tử cải tiến, cùng hệ thống quản lý tác chiến thế hệ mới.

Một trong những điểm nổi bật của lớp Suffren là hệ thống đẩy phản lực bơm, kết hợp với các giải pháp cách ly rung động và công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến. Những công nghệ này được kế thừa từ kinh nghiệm phát triển tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Triomphant của Pháp.

Việc giảm tiếng ồn giúp tàu hạn chế nguy cơ bị đối phương phát hiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động trinh sát và theo dõi mục tiêu dưới nước. Các tàu cũng được trang bị hệ thống sonar hiện đại, hỗ trợ phát hiện và nhận diện những mục tiêu hoạt động trong môi trường biển phức tạp.

Về vũ khí, lớp Suffren sử dụng ngư lôi hạng nặng F21, tên lửa chống hạm SM39 Exocet và tên lửa hành trình hải quân do MBDA phát triển, cho phép tấn công cả mục tiêu trên biển lẫn các mục tiêu trên đất liền. Sự kết hợp giữa khả năng hoạt động bí mật, cảm biến và hỏa lực giúp những tàu ngầm này đảm nhiệm nhiều loại nhiệm vụ khác nhau.

Với lượng giãn nước khi lặn khoảng 5.300 tấn, lớp Suffren có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với nhiều dòng tàu ngầm tấn công của Mỹ, Nga và Trung Quốc. Quy mô nhỏ hơn cũng đi kèm những khác biệt về khả năng mang vũ khí và cấu hình hệ thống tên lửa.

Trong bối cảnh các cường quốc tiếp tục đầu tư vào công nghệ tàu ngầm, đặc biệt là những giải pháp giảm tiếng ồn và nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu, năng lực công nghiệp quốc phòng Pháp đang đứng trước yêu cầu phải duy trì sức cạnh tranh. Khả năng theo kịp những tiến bộ của Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ giảm tiếng ồn dưới nước vì thế vẫn là vấn đề được đặt ra đối với chương trình Barracuda.