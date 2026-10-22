Pháp ghi nhận ca nhiễm virus Shamonda gây tử vong đầu tiên trên người

Theo tuyên bố từ chính phủ Pháp, nhiều khả năng nạn nhân đã bị một loài ruồi mang virus cắn tại miền đông nước Pháp – nơi virus này đã lưu hành trong quần thể động vật suốt mùa xuân và mùa hè vừa qua.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đang giữ liên lạc với các cơ quan chức năng Pháp về đợt bùng phát này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu (ECDC), có trụ sở tại Stockholm, cho biết bệnh nhân đã tử vong vào đầu tháng 10. Người này trước đó đang được điều trị một căn bệnh nghiêm trọng, khiến cơ thể dễ bị nhiễm bệnh hơn so với người bình thường.

Theo tờ báo địa phương Le Progres, nạn nhân là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, sinh sống tại khu vực Lyon.

WHO – tổ chức có trụ sở tại Geneva, chuyên điều phối các phản ứng đối với các vấn đề và tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng quốc tế – nhận định: "Dựa trên thông tin hiện có và hiểu biết về cơ chế lây truyền của các loại virus có liên quan gần gũi, đây là một ca nhiễm đơn lẻ ở người và khó có khả năng dẫn đến sự lây lan rộng hơn vào thời điểm này".

Virus Shamonda dưới kính hiển vi - Ảnh: SIA

Chính phủ Pháp cũng khẳng định không có rủi ro sức khỏe nào đối với cộng đồng.

Theo Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), virus Shamonda lây truyền qua vết cắn của các loài ruồi midge. Virus này thường gặp nhất ở gia súc, nhưng cũng từng được phát hiện ở ngựa, cừu và dê.

Shamonda không được phân loại là một loại dịch bệnh theo Luật Sức khỏe Động vật của Liên minh Châu Âu (EU), do đó không nằm trong diện giám sát hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát chính thức.

Được phát hiện lần đầu tại Nigeria vào giữa thập niên 1960, virus Shamonda lần đầu tiên được xác nhận tại Châu Âu vào cuối tháng 7, sau khi các xét nghiệm bộ gen trên gia súc bị bệnh tại miền nam nước Đức, Thụy Sĩ và miền đông nước Pháp cho kết quả dương tính.

Bản tin giám sát sức khỏe động vật hàng tuần của Pháp cho biết virus này cũng đã được phát hiện tại Áo, Bỉ, Ireland, Ý, Liechtenstein, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha và đảo Jersey (thuộc Vương quốc Anh). Theo các cơ quan chức năng về sức khỏe động vật tại Pháp, loại virus này gây ra nhiều tác động lên động vật. Gia súc nhiễm bệnh thường có biểu hiện tiêu chảy, suy nhược, chán ăn và đôi khi bị sốt.