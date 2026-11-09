Pháp gây ngạc nhiên với tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa 1.000 km

Tên lửa đạn đạo chống hạm thế hệ mới của Pháp được tạo ra dựa trên nền tảng B-STRIKE 1000 phóng từ mặt đất, dự án nằm dưới sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Pháp.

Thông tin nói trên được nhà phân tích vũ khí chiến lược người Pháp - ông Etienne Marcuz đưa ra sau khi đến tham quan triển lãm và đăng tải những bức ảnh về sản phẩm được trưng bày.

Theo vị chuyên gia, một phiên bản hải quân cải tiến đầy triển vọng từ thiết kế B-STRIKE 1000 có thể trở thành tên lửa đạn đạo chống hạm (Anti-Ship Ballistic Missile, ASBM) đầu tiên của châu Âu.

Tầm bắn theo công bố của phiên bản hải quân là khoảng 1.000 km, tên lửa dự kiến ​​sẽ được trang bị đầu đạn cơ động MaRV (Maneuverable Reentry Vehicle với khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong giai đoạn cuối của hành trình.

Nhà phát triển kỳ vọng tên lửa đạt được độ chính xác khi tấn công mục tiêu với vòng tròn sau số dưới 10 m. Bên cạnh đó, khả năng cơ động cao của đầu đạn sẽ khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó đánh chặn.

Để tấn công mục tiêu di động trên biển, tên lửa sẽ được dẫn bắn từ bên ngoài, phần lớn là dữ liệu trinh sát vệ tinh. Ở giai đoạn cuối của chuyến bay, tên lửa sẽ bật đầu dò tự dẫn tích hợp.

Ngoài khả năng phá hủy tàu mặt nước, tên lửa đạn đạo chống hạm đầy triển vọng nhận yêu cầu duy trì khả năng tấn công mục tiêu mặt đất, bao gồm cả những công trình kiên cố như hầm ngầm.

Để phục vụ mục đích này, nhà phát triển dự định thiết kế đầu đạn đa chức năng có khả năng nổ trên không hoặc phát nổ sau khi xuyên thủng mục tiêu với độ trễ nhất định để phá hủy từ bên trong.

Một số phương án về phương tiện triển khai đang được xem xét, ví dụ như bệ phóng thẳng đứng trên tàu với đường kính 25 inch, hoặc một loại bệ chuyên biệt được chế tạo dựa trên phiên bản mặt đất.

Khả năng đặt tên lửa trên phương tiện mặt nước không người lái dạng tàu cánh ngầm cũng đang được xem xét. Những nền tảng như vậy có thể cung cấp khả năng triển khai bí mật và tiếp cận nhanh chóng khu vực phóng, đặc biệt là ở vùng duyên hải.

B-STRIKE 1000 - nền tảng được đề xuất tạo ra phiên bản chống hạm thuộc dòng tên lửa đạn đạo B-STRIKE của ArianeGroup. Dòng sản phẩm này chính thức giới thiệu vào tháng 6/2026 tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Eurosatory.

Dự án nhằm mục đích tạo ra một loại vũ khí tấn công tầm xa đặt trên mặt đất của châu Âu mang theo đầu đạn thông thường. Khái niệm nói trên được ArianeGroup trình bày chung với các công ty Thales và Soframe của Pháp.

Khi chế tạo các tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ mới, ArianeGroup đã dựa trên kinh nghiệm phát triển tên lửa chiến lược M51, đây chính là nền tảng thuộc thành phần hải quân trong lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp.

Vào đầu tháng 10/2026, Hải quân Pháp đã thử nghiệm thành công một phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa M51.3, khi triển khai nó từ tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant.

Với kinh nghiệm và tiềm lực khoa học kỹ thuật đáng nể của các nhà phát triển, lại được hỗ trợ bởi nguồn tài chính dồi dào, dự báo dòng tên lửa chống hạm thế hệ mới của Pháp sẽ sớm ra mắt.