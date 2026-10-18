Pháp: Gần 1.800 người bị bắt, tòa thị chính hơn 140 năm tuổi bị phóng hỏa

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 550.000 người tham gia các cuộc tuần hành, nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và tình trạng dịch vụ công suy giảm trên toàn quốc.

Phần lớn người dân biểu tình ôn hòa, nhưng các nhóm quá khích đã đụng độ với cảnh sát, phóng hỏa và cướp phá tại nhiều địa phương.

Cảnh sát Pháp ngăn chặn các hành động quá khích trên đường phố ngày 17-10. Ảnh: Reuters

Tại Limoges, miền Trung nước Pháp, tòa thị chính hơn 140 năm tuổi bị phóng hỏa, gây thiệt hại nghiêm trọng. AFP dẫn lời quan chức địa phương cho hay, những người đeo mặt nạ đã đột nhập rồi châm lửa bên trong công trình, khiến mái tòa nhà bị sập.

Tình trạng phá hoại cũng xảy ra tại các đô thị lớn khác. Ở Marseille, một nhóm người xông vào sảnh tòa thị chính, trong khi văn phòng du lịch tại Lyon bị đốt cháy.

Nhiều cửa hàng, từ siêu thị, hiệu thuốc đến cửa hiệu thời trang và thiết bị điện tử, bị cướp phá ở Paris, Nantes, Bordeaux, Lille, Toulouse và Strasbourg.

Cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để đối phó với các nhóm ném vật thể, bắn pháo hoa về phía lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định những người thực hiện hành vi phá hoại, tấn công cơ quan công quyền, cơ sở kinh doanh và cướp bóc sẽ bị truy tố, xử lý.

Thủ tướng Sébastien Lecornu tuyên bố chính phủ sẽ không khuất phục trước bạo lực, đồng thời quy trách nhiệm cho các nhóm cực tả và tội phạm.

Thị trưởng Paris, Marseille và Lyon đã đề nghị gặp Thủ tướng trong những ngày tới để trao đổi về tình hình và mức độ thiệt hại.

Làn sóng biểu tình diễn ra sau nhiều tuần học sinh phản đối điều kiện trường học, thiếu giáo viên, sau đó mở rộng sang các vấn đề chi phí sinh hoạt và dịch vụ công.