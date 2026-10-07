Pháp đứng đầu thế giới về các điểm lưu trú độc đáo

Cung điện Versailles Pháp. Ảnh: Internet

Theo bảng xếp hạng mới do Holafly thực hiện, Pháp là điểm đến hàng đầu thế giới đối với những du khách tìm kiếm các hình thức lưu trú khác biệt. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên số lượng cơ sở lưu trú được đăng trên Airbnb trên toàn thế giới, thuộc 8 loại hình gồm: nhà trong hang, lâu đài, nhà trên cây, nhà thuyền, cối xay gió, hải đăng, nhà đất và nhà mái vòm.

Số lượng các cơ sở thuộc từng loại hình được tổng hợp theo từng quốc gia. Pháp dẫn đầu với tổng cộng 2.947 điểm lưu trú độc đáo. Pháp cũng đứng đầu ở một số hạng mục riêng lẻ, với hơn 1.000 lâu đài, hơn 400 nhà thuyền và khoảng 30 cối xay gió có thể đặt chỗ.

Đứng thứ hai trong danh sách là Mỹ. Italy đứng thứ ba trong bảng xếp hạng toàn cầu với 1.050 cơ sở. Sức hút của quốc gia này đến từ những lâu đài ở vùng Tuscany, các trulli - những ngôi nhà đá có mái hình nón đặc trưng ở vùng Puglia - và các khu nhà trong hang tại thành phố Matera.

Một điểm đến khác của châu Âu có trong danh sách top 10 là Vương quốc Anh - đứng thứ 6 với 696 cơ sở. Du khách có thể lựa chọn gần 250 lâu đài, gần 150 nhà mái vòm và hơn 100 nhà thuyền, cùng 23 hải đăng và 12 cối xay gió.

Hy Lạp là quốc gia châu Âu cuối cùng lọt vào top 10, đứng thứ 9 với 599 cơ sở. Không nằm ngoài dự đoán, Hy Lạp dẫn đầu về số lượng điểm lưu trú trong hang, với 279 cơ sở. Quốc gia này cũng đứng thứ hai về số lượng cơ sở lưu trú tại các cối xay gió, với 27 địa điểm.

Top 10 quốc gia có nhiều điểm lưu trú độc đáo nhất:

1. Pháp: 2.947 cơ sở

2. Mỹ: 2.533 cơ sở

3. Italy: 1.050 cơ sở

4. Brazil: 873 cơ sở

5. Colombia: 762 cơ sở

6. Vương quốc Anh: 696 cơ sở

7. Mexico: 675 cơ sở

8. Ấn Độ: 604 cơ sở

9. Hy Lạp: 599 cơ sở

10. Chile: 548 cơ sở.