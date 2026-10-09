Pháp - Đức tái khẳng định cam kết vì châu Âu

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/10, phát biểu trong họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Điện Élysée trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định nước này sẽ tiếp tục gắn bó với Liên minh châu Âu (EU), bất chấp những biến động chính trị trong nước và sự trỗi dậy của phe cực hữu.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh người Đức sẽ tiếp tục là những công dân châu Âu có trách nhiệm, bất kể những thay đổi về kinh tế, chính trị và chính sách an ninh.

Đề cập kết quả các cuộc bầu cử gần đây tại Đức, ông cho rằng cần trấn an Pháp và các nước láng giềng về định hướng của Berlin, đồng thời khẳng định nước Đức chỉ có thể thành công khi hội nhập sâu rộng với EU.

Tổng thống Steinmeier cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng phân cực chính trị ngày càng sâu sắc tại cả Pháp và Đức. Theo ông, sự gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng cực đoan đang khiến việc hình thành đa số cầm quyền và điều hành đất nước trở nên khó khăn hơn, đồng thời đặt ra những thách thức đối với sự ổn định chính trị và tương lai của hai nền dân chủ.

Chia sẻ những lo ngại này, Tổng thống Macron cảnh báo các nền dân chủ châu Âu đang chịu sức ép từ sự hoài nghi, chia rẽ xã hội và tình trạng lan truyền các thuyết âm mưu.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các giá trị dân chủ và củng cố quan hệ Pháp - Đức, coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng một châu Âu đoàn kết, vững mạnh và tự chủ hơn.

Vấn đề an ninh và quốc phòng châu Âu cũng là một nội dung đáng chú ý trong cuộc gặp. Trong bối cảnh Đức đẩy mạnh tái vũ trang nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh, một số ý kiến tại Pháp lo ngại Berlin có thể ưu tiên phát triển năng lực quân sự riêng thay vì thúc đẩy các dự án quốc phòng chung của châu Âu.

Trước những quan ngại này, Tổng thống Steinmeier tái khẳng định tương lai của nước Đức gắn liền với một châu Âu thống nhất.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tới Pháp diễn ra trong hai ngày 8-9/10, tiếp nối những cam kết hợp tác đạt được tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp - Đức lần thứ 26 hồi tháng 7 vừa qua.

Theo Điện Élysée, chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác chiến lược, nhất là về an ninh và quốc phòng, đồng thời củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, vốn được coi là một trong những nền tảng quan trọng của tiến trình hội nhập châu Âu./.