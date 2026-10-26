Pháp, Đức đề nghị cung cấp 3 tàu ngầm cho Argentina giữa tranh chấp Falkland

Động thái này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng lo ngại từ phía Anh, trong bối cảnh các cuộc tranh cãi chủ quyền xung quanh Quần đảo Falkland (phía Argentina gọi là Malvinas) gia tăng sức nóng

Theo truyền thông Anh, các doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu của Pháp và Đức đã đưa ra đề xuất chế tạo tàu ngầm cho Argentina. Cụ thể, tập đoàn Naval Group của Pháp chào bán dòng tàu ngầm Scorpène, trong khi ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức đề xuất mẫu Type 209NG.

Đô đốc Marcelo Dalle Nogare, Tham mưu trưởng liên quân các lực lượng vũ trang Argentina, cho biết cả Pháp và Đức đều đề nghị tài trợ toàn bộ thương vụ, cho phép Buenos Aires thanh toán theo từng đợt. Ông đánh giá các tàu ngầm được đề xuất thuộc nhóm những phương tiện tốt nhất hiện nay.

Argentina đang tìm cách hiện đại hóa hạm đội hải quân và khôi phục năng lực tàu ngầm sau thảm họa tàu ngầm ARA San Juan năm 2017. Theo các thông tin được công bố, việc lựa chọn phương án mua sắm và các điều kiện tài chính vẫn chưa ngã ngũ. Việc đưa tàu ngầm mới vào biên chế cũng có thể cần nhiều năm sau khi hợp đồng được ký kết.

Đề xuất này thu hút sự chú ý tại Anh do những bất đồng kéo dài giữa London và Buenos Aires về chủ quyền quần đảo Falkland. Tại Anh, một số nghị sĩ và chuyên gia quốc phòng bày tỏ lo ngại việc Argentina khôi phục năng lực tàu ngầm có thể làm thay đổi những tính toán quân sự của London trong việc bảo vệ quần đảo Falkland. Nghị sĩ Andrew Rosindell đã cảnh báo về khả năng phòng thủ của Anh tại quần đảo, trong khi một số nhận định trên truyền thông Anh cho rằng các tàu ngầm mới có thể tạo ra thách thức đáng kể đối với năng lực chống ngầm của nước này.

Tranh chấp chủ quyền Falkland tiếp tục căng thẳng sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei tái khẳng định yêu sách của Buenos Aires đối với quần đảo này. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9, ông Milei tuyên bố Argentina có thể phải “tự mình giải quyết vấn đề”. Chính phủ Argentina cũng đã áp dụng các biện pháp pháp lý và trừng phạt liên quan đến hoạt động thăm dò dầu khí quanh quần đảo.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn được báo The Independent đăng ngày 22/10, ông Milei loại trừ giải pháp quân sự và cho biết Argentina sẽ theo đuổi mục tiêu giành lại Falkland bằng con đường ngoại giao. Trong khi đó, phía Anh tiếp tục khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo và nhấn mạnh nguyện vọng của người dân tại đây muốn duy trì quy chế lãnh thổ thuộc Anh.