Pháp đưa radar, hệ thống phòng không tới Saudi Arabia đối phó Houthi

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến Jeddah năm 2021. Ảnh: Hoàng gia Saudi Arabia

Phát biểu ngày 15-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux xác nhận Paris đang triển khai trên thực tế các nội dung quân sự trong thỏa thuận hỗ trợ Riyadh. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chủng loại phương tiện hoặc quy mô lực lượng đã được điều động.

Trước đó, ngày 24-9, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo Pháp sẽ đưa binh sĩ, radar và hệ thống phòng không tới khu vực cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ để bảo vệ cơ sở năng lượng quan trọng. Ông nhấn mạnh lực lượng Pháp chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, không trực tiếp tham gia giao tranh.

Yanbu có vai trò ngày càng quan trọng đối với hoạt động xử lý và xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia, nhất là khi căng thẳng khu vực gây gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Theo ông Macron, cơ sở năng lượng tại đây từng chịu thiệt hại nghiêm trọng trong các cuộc tấn công trước đó.

Động thái của Paris diễn ra sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo hướng tới khu vực Taif và thành phố cảng Yanbu.

Việc Pháp triển khai phương tiện quân sự đánh dấu bước cụ thể hóa cam kết hỗ trợ Riyadh tăng cường phòng thủ hạ tầng năng lượng trước những mối đe dọa an ninh ngày càng lớn.