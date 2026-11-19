Cứ đến tháng 11, những người yêu thích rượu vang tại Pháp lại chờ đợi câu nói quen thuộc “Le Beaujolais Nouveau est arrivé!” (Rượu Beaujolais Nouveau đã về!).

Đây là dấu hiệu mùa rượu vang mới của vùng Beaujolais chính thức bắt đầu, đưa những chai vang đầu tiên của vụ nho năm nay đến với người thưởng thức.

Người trồng nho rót rượu Beaujolais Nouveau 2026 cho khách tại Lyon. Ảnh: AFP

Beaujolais Nouveau là loại rượu vang đỏ trẻ, được sản xuất chủ yếu từ giống nho Gamay trồng tại vùng Beaujolais, phía đông nước Pháp, gần thành phố Lyon.

Khác với nhiều dòng vang được ủ trong thời gian dài, loại rượu này được chế biến và đóng chai chỉ vài tuần sau khi thu hoạch nho. Vì vậy, hương vị thường tươi mới, nhẹ nhàng, nổi bật với các nốt trái cây như dâu tây, anh đào và chuối.

Đông đảo người dân tập trung chờ nghi thức mở thùng rượu tại lễ hội Sarmentelles ở Beaujeu. Ảnh: Le Progres

Ngày hội Beaujolais Nouveau có lịch sử bắt đầu từ năm 1951. Khi đó, các nhà sản xuất rượu vang trong vùng mong muốn được bán một phần sản phẩm ngay sau mùa thu hoạch thay vì phải chờ đến tháng 12 theo quy định.

Sau khi được cấp phép ngoại lệ, những chai vang mang nhãn “nouveau” bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Ban đầu, ngày mở bán thay đổi tùy từng năm nhưng từ năm 1985, thời điểm này được ấn định vào thứ năm tuần thứ ba của tháng 11.

Nghi thức mở thùng gỗ để lấy những ly Beaujolais Nouveau đầu tiên. Ảnh: AFP

Tại vùng Beaujolais, thị trấn Beaujeu là một trong những địa điểm tổ chức hoạt động chào đón nổi bật. Lễ hội Sarmentelles thường kéo dài nhiều ngày, kết hợp nếm thử rượu vang, các bữa tiệc, chương trình âm nhạc và hoạt động giao lưu. Nghi thức mở những thùng rượu đầu tiên vào thời khắc nửa đêm cũng là một phần được nhiều người mong đợi.

Không khí kỷ niệm còn lan rộng đến các thành phố khác của Pháp. Tại Paris, nhiều quán rượu, nhà hàng và hầm rượu tổ chức những buổi thưởng thức Beaujolais Nouveau kết hợp món ăn truyền thống như phô mai, thịt nguội và các món ăn kiểu bistro. Một số địa điểm còn tổ chức biểu diễn âm nhạc, tạo không gian gặp gỡ cho người dân và du khách.

Những chai rượu vang Beaujolais Nouveau mới của Pháp đã đến Nhật Bản tại sân bay quốc tế Kansai ở Osaka chuẩn bị cho lễ hội năm nay. Ảnh: Báo Yomiuri Shimbun dẫn nguồn từ AFP.

Truyền thống này cũng vượt ra ngoài biên giới nước Pháp. Nhật Bản, Mỹ, Đức và nhiều quốc gia khác đều có những hoạt động đón mùa vang mới. Theo số liệu được TF1 dẫn từ ngành rượu vang Beaujolais, khoảng 13,8 triệu chai Beaujolais Nouveau đã được tiêu thụ trên toàn thế giới trong năm 2025. Nhật Bản là một trong những thị trường nước ngoài lớn nhất của dòng rượu này.

Không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mới sau mùa thu hoạch, Beaujolais Nouveau còn trở thành một nét sinh hoạt văn hóa gắn với vùng Beaujolais. Từ những hầm rượu nhỏ đến các nhà hàng đông khách, mọi người cùng gặp gỡ và chia sẻ câu chuyện về vụ nho vừa qua. Chính không khí cộng đồng ấy đã giúp ngày hội duy trì sức hút suốt nhiều thập niên.