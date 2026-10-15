Pháp độc lập phát triển tiêm kích thế hệ 6 và sẽ chế tạo phiên bản Super Rafale

Sau khi rút khỏi dự án phát triển tiêm kích thế hệ 6 FCAS hợp tác cùng với Đức, Pháp đang khởi động dự án của riêng mình để tạo ra một chiến đấu cơ tiên tiến nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân nước này.

Theo ấn phẩm Les Echos, Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp - Tướng Jerome Bellangel đã đưa ra tuyên bố về dự án đầy tham vọng nói trên

"Pháp cuối cùng đã tách khỏi con đường của Đức và đang đẩy nhanh việc phát triển một loại máy bay chiến đấu nội địa tiên tiến có tên gọi ACF (Avion de combat du futur)".

Chiếc tiêm kích này sẽ thay thế ý tưởng NGF (Máy bay chiến đấu thế hệ mới) và sẽ là phiên bản kế nhiệm của chiếc Rafale F4 bắt đầu được đưa vào sử dụng trong Không quân Pháp.

Song song với dự án tiêm kích thế hệ 6 ACF, Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh Pháp cho biết sẽ chính thức khởi động giai đoạn phát triển máy bay chiến đấu Super Rafale thuộc phiên bản F5.

Phiên bản nâng cấp của tiêm kích Rafale dự kiến sẽ được trang bị động cơ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo, đi kèm hệ thống quang điện tử và tên lửa siêu thanh để phục vụ mục đích răn đe hạt nhân.

Bên cạnh tiêm kích Rafale F5, mốc thời gian ra mắt giai đoạn phát triển nguyên mẫu ACF đầu tiên dự kiến ​​vào năm 2027, và kế hoạch tạo ra phiên bản sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2029.

Để tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chiến đấu cơ đời mới, Không quân Pháp đang triển khai dự án HypAIRion, trong đó họ hoán cải 2 tiêm kích Mirage 2000 thành những "phòng thí nghiệm bay".

Mục tiêu chủ đạo của bước đi nói trên chính là thực hiện chuyến bay phối hợp đầu tiên giữa tiêm kích Rafale và máy bay không người lái "người bạn đồng hành" vào năm 2028.

Việc tạo ra những dòng tiêm kích mới là rất quan trọng, bởi Không quân Pháp đã lên kế hoạch tăng số lượng máy bay chiến đấu của mình lên ít nhất 230 chiếc vào năm 2035, từ con số 170 chiếc hiện tại.

Dự kiến 2 phi đội mới sẽ được thành lập trong đơn vị không quân tại căn cứ Kazo, một trong số đó chuyên về máy bay không người lái trinh sát và tấn công. Phi đội thứ hai sẽ đối phó với các mối đe dọa ở độ cao lớn như tên lửa đạn đạo và khinh khí cầu trinh sát.

Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, với kinh nghiệm phong phú, tiềm lực khoa học công nghệ và kinh tế hùng hậu, Pháp hoàn toàn đủ khả năng độc lập phát triển tiêm kích thế hệ 6 mà không cần phải hợp tác với bất cứ một quốc gia nào khác.