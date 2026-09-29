Pháp: Đình công ​​làm gián đoạn hoạt động hàng không

Hành khách đợi chờ tại sân bay Orly ở ngoại ô Paris, Pháp khi các chuyến bay bị hủy do đình công ngày 25/4/2024. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Các chuyến bay tại sân bay Paris Charles de Gaulle sẽ bị giảm từ 7h00 - 20h00 giờ địa phương ngày 29/9 (tức 12h00 ngày 29/9 đến 1h00 sáng 30/9 theo giờ Hà Nội), trong khi việc cắt giảm tại Marseille sẽ áp dụng từ 16h-24h00 ngày 29/9.

DGAC giải thích việc cắt giảm nhằm mục đích "hạn chế sự gián đoạn và đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không".

DGAC cũng cảnh báo về khả năng gián đoạn tại các sân bay ở Nantes, Strasbourg, Limoges, Tarbes-Lourdes và Pau, đồng thời kêu gọi hành khách liên lạc với hãng hàng không của mình trước khi đi du lịch.

Sự gián đoạn này diễn ra khi các công đoàn khu vực công tổ chức cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối việc đóng băng lương đối với công chức, với hy vọng gây áp lực lên chính phủ chỉ vài ngày trước khi ngân sách được công bố.