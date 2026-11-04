Pháp đình chỉ chương trình hỗ trợ sưởi xanh

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Trong bối cảnh thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, Chính phủ Pháp quyết định tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ mới của Quỹ Nhiệt-chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống sưởi sử dụng năng lượng tái tạo.

Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguồn lực thực hiện các mục tiêu khí hậu của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngân sách Quỹ Nhiệt năm 2027 dự kiến giảm 300 triệu euro, xuống còn 500 triệu euro, so với mức 800 triệu euro năm 2026.

Khoản kinh phí còn lại chỉ đủ chi trả cho các dự án đã được Cơ quan Chuyển đổi sinh thái Pháp (Ademe) phê duyệt, buộc chính phủ ngừng nhận hồ sơ mới cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Thành lập năm 2007, Quỹ Nhiệt hỗ trợ các địa phương xây dựng mạng lưới sưởi tập trung sử dụng năng lượng tái tạo và nhiệt thu hồi. Theo Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Monique Barbut, chương trình đã tài trợ 11.200 công trình, góp phần giảm nhập khẩu khí đốt và tiết kiệm khoảng 2 tỷ euro cho cán cân thương mại.

Quyết định trên khiến nhiều địa phương lo ngại, đặc biệt khi khoảng 1.000 hồ sơ đang chờ thẩm định có nguy cơ không được cấp vốn. Ông Nicolas Garnier, Tổng Giám đốc mạng lưới Amorce, cho rằng việc cắt giảm một chương trình được nhiều địa phương ủng hộ là khó hiểu.

Theo ông, đây là biện pháp giảm phát thải có hiệu quả kinh tế cao, với chi phí trung bình chỉ khoảng 50 euro cho mỗi tấn CO2 được cắt giảm.

Quyết định thu hẹp hỗ trợ được công bố trong lúc Chính phủ Pháp ưu tiên chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang điện, còn các chương trình tiết kiệm năng lượng và cải tạo công trình cũng đứng trước nguy cơ thiếu nguồn lực. Trước đó, chính phủ đã quyết định chấm dứt một số chương trình hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn về chi phí năng lượng, nhằm tiết kiệm khoảng 100 triệu euro.

Ở chiều ngược lại, Pháp tìm cách huy động thêm vốn từ tiền tiết kiệm của người dân. Ngày 3/11, Văn phòng Thủ tướng thông báo nâng mức trần tiền gửi của tài khoản tiết kiệm Livret A từ 22.950 euro lên 30.000 euro kể từ tháng 2/2027.

Nguồn vốn này sẽ được Cơ quan Quản lý tiền gửi và ký thác Pháp (CDC) sử dụng để cho vay các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có hệ thống sưởi, làm mát tập trung và cải thiện cách nhiệt tại các trường trung học./.